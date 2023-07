Mann tötet drei Menschen in Mehrfamilienhaus im Landkreis Augsburg

Von: Mark Stoffers

Im Landkreis Augsburg hat ein Mann nach Angaben der Polizei drei Menschen erschossen. Zwei weitere wurden verletzt.

Langweid – In einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Augsburg hat sich am Freitagabend eine Tragödie ereignet. Nach Angaben der Polizei hat ein Mann drei Menschen erschossen. Zwei weitere Personen habe er am Freitagabend schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter sei 64-Jahre alt und nach der Tat im bayerischen Langweid festgenommen worden, erklärte das Polizeipräsidium Schwaben Nord.

Landkreis Augsburg: Mann tötet drei Menschen in Mehrfamilienhaus in Langweid

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Tat in der Schubertstraße. Dort sei der mutmaßliche Täter in das Haus eingedrungen und habe dort das Feuer eröffnet. Laut der Polizei wurden durch die Schüsse zwei Frauen im Alter von 72 und 49 Jahren sowie ein 52-jähriger Mann tödlich verletzt. In der Folge verschaffte sich der Mann Zutritt zu einer weiteren Wohnung. Dort eröffnete er das Feuer auf eine 32-Jährige Frau und einen 44 Jahre alten Mann.

Beide Personen erlitten Verletzungen und wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wo sie sich nach Angaben der Polizei in einem stabilen Zustand befinden.

Weitere Informationen in Kürze.