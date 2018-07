Mann überfällt Bank - in diesem unglaublichen Outfit

Für einen Banküberfall in der österreichischen Stadt Linz hatte sich der Täter eine ganz besondere Verkleidung ausgesucht.

Linz - Ein verkleideter Mann betrat am Mittwochmorgen gegen 8.45 Uhr eine Bank in Linz am Graben und bedrohte die Mitarbeiter mit vorgehaltener Waffe.

Glücklicherweise befanden sich neben vier Bankmitarbeitern keine anderen Personen in dem Geldinstitut.

Flucht auf einem Tretroller

Nachdem der Bankräuber vorerst die Mitarbeiter am Schalter der Kundenbetreuung bedrohte, zwang er im Anschluss einen 25-Jährigen unter Waffengewalt die Kasse zu öffnen. Anschließend stopfte sich der Kriminelle sämtliches Bargeld in eine Umhängetasche und schwang sich zur Flucht auf einen Tretroller, mit dem er stadtauswärts Richtung Donaulände fuhr.

+ Gut verkleidet bedrohte der Bankräuber die Mitarbeiter mit einer Pistole. © Polizei Linz

Täter in Damenkleid und Burka

Eine Intensivfahndung der Polizei blieb bisher ohne Erfolg. Deshalb wurden nun Aufnahmen der Überwachungskamera veröffentlicht, über die man staunen kann. Der Täter trug nämlich eine Burka sowie eine schwarz-weiß gestreifte Hose, darüber ein lilafarbenes enganliegendes Damenkleid. Entweder war er geschminkt oder er trug eine helle Latexmaske mit auffällig roten Lippen.

Zudem ist er

20-30 Jahre alt

1,80 bis 1,90 Meter groß

und hat eine schlanke Statur.

Lesen Sie auch: Bankangestellter soll Überfall vorgetäuscht und Geldbotin ausgeraubt haben.

Ronja Menzel