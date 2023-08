Mann übergießt zwei Menschen mit Benzin – Großfahndung in Hamburg

Von: Sebastian Peters, Elias Bartl

Ein Mann soll auf dem Gelände einer Tankstelle in Hamburg-Langenhorn eine Frau und einen Mann mit Benzin übergossen. Anschließend ergriff er die Flucht.

Hamburg – Dramatischer Einsatz am Donnerstagvormittag im Hamburger Stadtteil Langenhorn. Gegen 09:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einer Tankstelle an der Langenhorner Chaussee alarmiert. Ein Mann hatte eine Frau mit Kraftstoff übergossen. Als sich ein weiterer Mann einmischt, übergießt er auch ihn mit Benzin.

Polizeieinsatz in Hamburg-Langenhorn: Mann übergießt Menschen mit Benzin

Wie die Hamburger Morgenpost berichtet, soll der Täter anschließend die Frau in sein Auto gestoßen haben und sei geflohen. Ein Sprecher der Hamburger Polizei konnte dies zurzeit noch nicht bestätigen. Der Sprecher bestätigte lediglich, dass man nach einem flüchtigen Fahrzeug suchen würde.

Rund ein dutzend Streifenwagen seien an der Fahndung beteiligt. Ob die Frau tatsächlich entführt wurde und was genau an der Tankstelle passiert ist, ist derzeit noch komplett unklar, erklärt der Sprecher weiter.