„Regelrechter Telefonterror“: Mann wählt über hundertmal den Notruf

Von: Melissa Sperber

Grundlos die Notrufnummer 112 zu wählen, ist verboten. Denn im schlimmsten Fall kann Hilfe für einen echten Notfall deshalb zu spät kommen. © Simon Adomat via www.imago-images.de

Ein 39-Jähriger beschäftigt in der Nacht auf Samstag Notruf-Leitstelle und Polizei. Über 100 Mal wählt er die 112 – grundlos.

In Notfällen muss es oft schnell gehen – genau dafür ist die Notruf-Nummer 112 da. Einen Mann in Ulm schien das in der Nacht zum Samstag jedoch wenig zu interessieren. Er soll über 100 Mal die 112 gewählt haben.

Wie die Polizei mitteilte, hat der 39-Jährige die Leitstelle in der Nacht zum Samstag gut zehn Stunden lang mit „regelrechtem Telefonterror“ überzogen. Das berichtet die „Deutsche Presse-Agentur“.

Über 100 Mal den Notruf gewählt: Polizei ermittelt gegen 39-jährigen Mann

In den Telefonaten behauptete er nach Angaben der Polizei, dass sein Handy einen Defekt hat. Bei anderen Anrufen soll er Mitarbeiter der Leitstelle beleidigt, Musik abgespielt oder sich einfach nicht gemeldet haben. Die Polizei ermittelte schließlich den Inhaber der Rufnummer. An dessen Anschrift im Landkreis Neu-Ulm konnten die Beamten ihn jedoch nicht antreffen, berichtet echo24.de.

Wie ein Sprecher erklärte, werde bei jedem Notruf der Funkmast mitgeteilt, über den der Anruf eingegangen ist. Damit konnte die Polizei den ungefähren Aufenthaltsort des Mannes herausfinden. Beamte entdeckten den polizeibekannten 39-Jährigen schließlich in einem Ulmer Einkaufszentrum und kassierten sein Handy ein. Gegen den Mann werde nun wegen Notrufmissbrauchs ermittelt.