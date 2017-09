Frau stirbt nach Sturz aus Hochhaus - Festgenommener wieder auf freiem Fuß

In Berlin ist eine junge Frau nach einem Sturz aus einem Hochhaus ums Leben gekommen. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest.

In Berlin-Mitte ist eine 29-jährige Frau vom Balkon im 16. Stockwerk eines Hochhauses gestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Da ein Tötungsdelikt zunächst nicht auszuschließen war, wurde laut Polizei ein 30 Jahre alter Mann festgenommen, der sich zum Zeitpunkt des Sturzes am Samstagnachmittag mit der Frau in der Wohnung aufgehalten hatte.

Er sei inzwischen wieder auf freiem Fuß, weil sich der Tatverdacht nicht erhärtet habe, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dennoch ermittele die 5. Mordkommission weiter. Theoretisch kämen auch ein Suizid oder ein Unfall in Betracht.

dpa