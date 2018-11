Vierjähriger spielt in Mannheim mit seinem Bruder - plötzlich passiert ein furchtbares Unglück!

Ein Vierjähriger spielt ausgelassen mit seinem Bruder - plötzlich passiert ein furchtbares Unglück.

Mannheim - Ein 4-Jähriger spielt mit seinem Bruder - plötzlich passiert ein furchtbares Unglück in Mannheim. Darüber berichtet extratipp.com*.

Mannheim: Kinder spielen, dann das Unglück

Was war passiert? Ein 4-Jähriger und sein Bruder spielten in der Wohnung eines Hochhauses im Saalfelder Weg in Mannheim (Irrer verfolgt junge Frau - plötzlich ist überall Blut). Die Kinder hatten Spaß und tollten herum. Auch auf dem Balkon der im zweiten Obergeschoss befindlichen Wohnung. Plötzlich das furchtbare Unglück!

Polizei Mannheim sucht weitere Zeugen nach Balkonsturz

Das Kind aus Mannheim spielte offenbar auch auf der Balkonbrüstung - und stürzte in die Tiefe. Augenzeugen verständigten sofort den Notarzt, ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 4-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Unglück ereignete sich gegen 16.45 Uhr. Die Polizei ermittelt nun die genaue Unfallursache. Dabei setzen die Beamten auf Hinweise von weiteren Zeugen unter Telefon (0621) 718 490.

