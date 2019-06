Vermisst! Steffen (24) verschwindet im Wald -Überraschende Wende

Steffen aus Marburg wird vermisst. In einem Waldstück verliert sich die Spur des 24-Jährigen. Dann kommt es zu einer überraschenden Wende.

Update, 24. Juni, 11:42 Uhr: Entwarnung: Der seit Freitagabend (21. Juni) vermisste 24 Jahre alte Steffen S. aus Marburg ist wieder da. Er tauchte am Montagmorgen, um kurz vor halb sieben in Wehrda auf. Er befindet sich mittlerweile in ärztlicher Obhut. Über seinen Aufenthalt seit Freitagabend ist nichts bekannt.

Erstmeldung, 23. Juni, 20:28 Uhr: Marburg - Seit Freitagabend wird der 24-jährige Steffen Seim aus Marburg vermisst. Seit zwei Tage sucht die Polizei nun nach dem jungen Mann - bisher erfolglos. Die Spur von Steffen verliert sich in einem Waldstück zwischen Marburg und Bauerbach.

Polizei sucht unter Hochdruck: Steffen braucht ärztliche Hilfe

Am Samstag wurde das Auto des 24-Jährigen im Wald verwaist aufgefunden. Der vermisste Marburger, Steffen Seim, ist etwa 1,80 Meter groß, er hat kurze blonde Haare und einen dunkelblonden Dreitagebart. Zuletzt trug er ein graues T-Shirt und eine beige Jeans. Laut Polizei benötigt der Mann dringend ärztliche Hilfe. Deshalb bitten die Beamten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Marburger Polizei ist erreichbar unter 06421 4060.

