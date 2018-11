Wanderer macht Schock-Fund - er weiß nicht, wie viel Glück er hatte

Mega-Dusel hatte ein Wanderer, der in einem Waldstück in der Nähe von Marburg dieses Teil gefunden hat.

Ein Unbekannter hat unbedarft sein Leben aufs Spiel gesetzt - die Polizei warnt jetzt vor Leichtsinnigkeit.

Marburg - Ein Wanderer macht in der Nähe von Marburg einen Schock-Fund - der Unbekannte weiß bis heute nicht, was für ein Glück er eigentlich hatte. extratipp.com* berichtet über den Vorfall.

Marburg: Wanderer macht Schock-Fund - und hat unfassbares Glück

Wie die Polizei in ihrer Pressemeldung berichtet, war ein Wanderer oder Spaziergänger auf einem Bergrücken in der Nähe vom Marburg unterwegs, als einer einen Schock-Fund machte. Der Unbekannte fand eine Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg, hob diese aus und verstaute sie sorgsam und gut sichtbar auf einem Holzstapel am Wegesrand. Mega-leichtsinnig, wie eine spätere Untersuchung durch den Kampfmittelräumdienst ergab!

Granaten-Fund bei Marburg: Anderer Finder reagiert richtig

Ein anderer Mann sah die Granate im Vorbeigehen, berührte sie nicht - und rief sofort die Polizei Marburg. Die schickte Spezialisten vorbei, welche das Geschoss erst in Augenschein nahmen.

Dabei wurde klar, wie viel Glück der unbekannte Finder hatte. Denn die Granate war noch scharf und hätte durch die Berührung jederzeit explodieren können!

Polizei Marburg: So handeln Sie beim Fund eines Sprengsatzes richtig

Die Polizei Marburg warnt nach dem Fund der Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg daher explizit: "Granaten und Bomben niemals berühren, aufheben oder wegtransportieren! Sofort die Polizei anrufen, den Fundort irgendwie markieren, damit der Kampfmittelräumdienst den Gegenstand finden und fachgerecht entsorgen kann."

+ Das ist die Sprenggranate, die ein Unbekannter in der Nähe von Marburg gefunden hat. © Polizei Mittelhessen

Matthias Hoffmann

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

