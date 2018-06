Zugunglück in Österreich: Mariazellerbahn entgleist vor Brücke in Österreich: Viele Verletzte, darunter auch Kinder.

Bei einem Zugunglück sind in Ostösterreich ersten Berichten zufolge mehrere Menschen verletzt worden. Pendler und Schulkinder waren in dem Zug unterwegs.

Völlerndorf - Bei einem Zugunglück sind in Österreich mindestens drei Menschen schwer verletzt worden. Mindestens 27 Menschen werden verletzt, darunter Kinder und Jugendliche. Der Nahverkehrszug mit etwa 80 Fahrgästen war um kurz nach 7 Uhr morgens in der Nähe der Ortschaft Völlerndorf in Niederösterreich entgleist.

Zwei Waggons des Zugs der Mariazellerbahn kippten kurz vor einer Brücke um. Der vordere Waggon entgleiste nach Angaben des Betreibers NÖVOG aus zunächst ungeklärter Ursache, der zweite fuhr auf. Mehr als ein Dutzend Rettungswägen und drei Hubschrauber waren im Einsatz. Der Streckenabschnitt war am Vormittag gesperrt.

Die Ursache des Unfalls werde noch untersucht, sagte ein Sprecher des Zugbetreiber NÖVOG. Derzeit werde der Fahrtenschreiber ausgewertet, um Aufschluss über mögliche Ursachen zu finden.

Video: Zug entgleist in Österreich

In Niederösterreich, nahe der Ortschaft Völlerndorf, ist am Dienstagmorgen ein Nahverkehrszug entgleist.

Die Mariazellerbahn verbindet den bekannten Wallfahrtsort Mariazell in der Steiermark mit dem etwa 90 Kilometer entfernten St. Pölten. Nach Angaben der Polizei war der Zug in Richtung der niederösterreichischen Landeshauptstadt unterwegs.

+ Kurz nach 7 Uhr morgens ist in der Nähe der Ortschaft Völlerndorf in Niederösterreich ein Nahverkehrszug entgleist. © dpa / Ed Steyrer

