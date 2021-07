Söder kündigt neues Impf-Konzept für Bayern an - Pressekonferenz mit CSU-Chef heute Mittag

Live-Ticker für Bayern

Am Montag kündigte Markus Söder ein neues Corona-Impfkonzept an, am Dienstag berät das Kabinett. Um 13 Uhr tritt der CSU-Chef vor die Presse. Alle News im Ticker.

Erst am Montag sprach Markus Söder* von einem neuen Corona*-Impfkonzept.

Heute tagt das Kabinett, anschließend gibt der CSU*-Chef eine Pressekonferenz.

München - Viele Menschen sind schon gegen Corona geimpft, doch nun ist die Impfkampagne etwas ins Stocken geraten. Wie soll das Tempo wieder erhöht werden? Darüber will das bayerische Kabinett um Markus Söder heute beraten und entscheiden. Wird bald auch in Supermärkten geimpft?

Corona-Impfungen to go? Söder kündigt Konzept an - Kabinett berät

Mit leicht zugänglichen Impfangeboten will der Freistaat das Corona*-Impftempo erhöhen. Am Dienstag (13. Juli) will das Kabinett über ein entsprechendes Konzept beraten. CSU-Chef Söder hatte schon am Montag von „Impfen to go“ und „an ungewöhnlichen Orten“ gesprochen.* „Ich glaube, das Angebot muss noch näher an die Menschen kommen“, sagte er. Man müsse das Angebot so breit wie möglich aufstellen und wolle dazu Partner etwa aus der Wirtschaft, der Gastronomie und dem Sport gewinnen.

Die aufwendigen Registrierungen vorab machten auf Dauer keinen Sinn, so Söder. Wer geimpft werden wolle, solle hingehen können und die Impfung* bekommen. Söder hatte schon vor einiger Zeit von Impfungen* vor Supermärkten gesprochen.

Söder-Kabinett berät zu Corona-Impfungen: Pressekonferenz angekündigt

Nach der Kabinettssitzung findet um 13 Uhr eine Pressekonferenz mit Söder, Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Sozialministerin Carolina Trautner statt. Diese können Sie hier im Live-Stream und -Ticker verfolgen. (kam/dpa) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

