Nasa macht spektakulären Fund auf dem Mars - beweist er außerirdisches Leben?

Auf der Suche nach außerirdischem Leben hat die Nasa einen spektakulären Fund auf dem Mars gemacht. Ist er der Beweis für biologisches Leben außerhalb der Erdatmosphäre?

Washington D.C. - Die Suche nach außerirdischem Leben beschäftigt die Menschheit schon lange Zeit. Immer wieder kursieren Gerüchte oder vermeintliche Aufnahmen von Aliens. Nun hat die Nasa auf dem Mars einen spektakulären Fund gemacht. Ist er der Beweis für Leben außerhalb der Erde?

Mars-Rover der Nasa seit 2012 auf der Suche nach Methan

2012 landete der Mars-Rover „Curiosity“ auf dem Mars mit der Aufgabe, mittels Laser-Spektrometer nach Methan zu suchen. Er fand nichts, oder zumindest weniger als ein Teil Methan pro einer Milliarde. 2013 dann der erste Erfolg: der Mars-Rover nahm Messwerte in Höhe von bis zu sieben Teilen pro einer Milliarde in der dünnen Luft der Mars-Atmosphäre auf. Danach sanken die Werte jedoch wieder.

Diese Woche, also sieben Jahre nach seiner Ankunft, maß „Curiosity“ am sogenannten Teal-Kamm in der Glen-Torridon-Region des Gale-Kraters 21 Teile pro einer Milliarde, dreimal mehr als der bisherige Spitzenwert. Die Nasa schreibt in einer Mitteilung: „Das ist aufregend, weil mikrobielles Leben eine wichtige Quelle für Methan auf der Erde ist.“ Außerdem wäre es bedeutend, da durch Sonnenlicht und chemische Reaktionen Methan-Moleküle normalerweise innerhalb von Jahrzehnten zerstört werden, berichtet die New York Times.

Mars: Beweisen die Methan-Werte außerirdisches Leben?

Auf der Erde entsteht Methan zu größten Teilen als Abfallprodukt beim Stoffwechsel von Lebewesen. Erklärt das den Fund auf dem Mars? Das kann noch nicht endgültig gesagt werden, denn klar ist auch: Methan kann auch durch die Interaktion von Wasser und Stein entstehen. Möglich wäre zum Beispiel auch, dass das Methangas auf dem Mars (von dem kürzlich ein Foto gemacht wurde, auf dem ein bekanntes Gesicht zu sehen ist) seit Jahren unter der Oberfläche schlummerte und nur zufällig jetzt freigesetzt wurde. „Mit unseren aktuellen Messmethoden haben wir weder die Möglichkeit zu sagen, ob die Methanquelle biologisch oder geologisch ist, noch, ob sie uralt oder modern ist“, sagt Paul Mahaffy, Chef des Marsprojekts im Nasa Goddard Spaceflight Center in Greenbelt, Maryland.

Herkunft des Methans auf dem Mars noch nicht geklärt

Daher möchten sich die Forschern nun Zeit nehmen, um weitere Messungen anzustellen und diese auszuwerten. Außerdem ist ein Austauch mit anderen Wissenschaftlern geplant, darunter auch der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Seit gut einem Jahr kreist deren Sonde „Trace Gas Orbiter“ (TGO) auf der Suche nach Methan um den Mars. Erst dann ist ein endgültiges Urteil zu erwarten, ob nun wirklich außerirdisches Leben bewiesen werden kann.

