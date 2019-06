Heißluftballon stürzt ab - Viele Verletzte

Elf Nordhessen wurden bei dem Absturz eines Heißluftballons zum Teil schwer verletzt. Das Unglück ereignete sich am Dienstagabend bei Marsberg.

Update 8.20 Uhr

Am Morgen nach dem Absturz ist die Ursache noch völlig unklar, vermeldet ein Polizeisprecher. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) werde den Ballon nun untersuchen.

Marsberg - Am Dienstagabend ist ein Heißluftballon an der hessischen Landesgrenze bei Marsberg in Nordrhein-Westfalen abgestürzt. Dabei wurden elf Menschen verletzt, zwei davon schwer. Das Unglück ereignete sich rund 200 Meter neben einer Bundesstraße.

Elf Verletzte - Rettungseinsatz dauerte die ganze Nacht

Wie die Polizei mitteilt, kam der Ballon gegen 21 Uhr ins Trudeln und stürzte ab. Dabei habe sich der Ballonkorb mehrfach überschlagen. Dabei sind die Passagiere in Kontakt mit dem Brenner gekommen und haben davon Verletzungen davongetragen. Auch soll der Korb zwischenzeitlich gebrannt haben.

Die Verletzten stammen aus dem Kreis Waldeck-Frankenberg und sind zwischen 22 und 59 Jahre alt. Der Kapitän des Ballons ist 64 Jahre alt. Bei den Passagieren, die lebensgefährlich verletzt wurden, handelte es sich um eine 51-Jährige und einen 52-Jährigen. Der Einsatz an der Unfallstelle dauerte die ganze Nacht. (ror)

