Masern-Alarm: Abiturienten ohne Impfpass dürfen nicht zur Prüfung  

Abi-Prüfung nur mit Impfpass - Gesundheitsamt kontrolliert Masern-Impfung an Gymnasium (Symbolfoto).

Masern sind extrem ansteckend. Ein Gymnasium in Schleswig-Holstein hat sich nun zu einer drastischen Maßnahme entschlossen. Bei einigen Schülern steht die Abi-Prüfung auf dem Spiel.

Bad Segeberg - Wegen Masern herrscht an einem Gymnasium in Schleswig-Holstein Ausnahmezustand, wie der NDR berichtet. Schüler und Schülerinnen, die am Dienstag die Abiturprüfung ablegen wollten, mussten einen Impfpass vorweisen. Nur wer nachweislich einen Impfschutz gegen Masern hatte, wurde zur Prüfung zugelassen.

Alle die keinen Masern-Impfschutz nachweisen können, müssen, laut NDR, ihre Klausur am 8. Mai nachschreiben.

Von der Kontrolle vor der Abi-Prüfung war die Dahlmannschule in Bad Segeberg betroffen. Bereits am Montag sollen 14 Schülern und 13 Lehrern der Zutritt in die Schule verwehrt worden sein.

Der Grund: Am Freitag war bekannt geworden, dass ein Schüler des Gymnasiums an Masern erkrankt ist.

Auch an einer Grundschule in Bad Segeberg finden Kontrollen statt.

Darum sind Masern so gefährlich

Masern sind eine sehr ansteckende Krankheit und zählen in Deutschland zu den meldepflichtigen Infektionen. Warum Masern so gefährlich sind, lesen Sie bei Merkur.de*. Nach einer Infektion mit Masern treten die Symptome nach acht bis 14 Tagen auf. Neben Fieber und einem Hautausschlag können bei Masern Mittelohr-, Lungen- oder Hirnentzündungen auftreten, da das Immunsystem durch das Virus geschwächt ist.

Masern Impflicht

Nach verschiedenen Masernausbrüchen an Schulen in Deutschland wird hierzulande über eine Impfpflicht diskutiert. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich für eine Impfpflicht ausgesprochen - jedoch mit Einschränkung. Auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ist für eine Pflicht.

ml

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.