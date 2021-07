Massive Einschränkungen für Ungeimpfte: Experten fordern Urlaubsverbot

Reisen nur geimpft?

Die Impfquote in Deutschland sinkt merklich. Um dagegen vorzugehen, verlangt Vorsitzender der Landeskassenärzte Peter Heinz Urlaubsverbot für Ungeimpfte.

Mainz – Schlechte Neuigkeiten für alle Ungeimpften: Momentan häufen sich Forderungen nach einschneidenden Beschränkungen für alle, die bisher gar nicht oder nur einmal geimpft wurden. Das betrifft insbesondere Eingrenzungen im Bereich Reisen. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung in Rheinland-Pfalz, Dr. Peter Heinz, möchte Reisen für Ungeimpfte generell verbieten. Seiner Meinung nach seien massive Einschränkungen für Ungeimpfte die einzige Möglichkeit, die Menschen von einer Impfung zu überzeugen. Das scheint nötig zu sein: Momentan gehen die Impf-Zahlen in Deutschland merklich zurück*.

Doch ist diese Reaktion nicht ein wenig überzogen? Virologe Professor Alexander Kekulé sieht das nicht so: Auch er forderte in einem Tweet von Samstag, 10. Juli 2021 schärfere Bedingungen für ungeimpfte Reiserückkehrer aus fast allen Urlaubsländern. Ihm zufolge sollten diese fünf Tage in Quarantäne verbleiben und anschließend einen negativen PCR-Test vorweisen müssen. Ob der Urlaub für Ungeimpfte bald unmöglich ist* und wie die Tourismusbranche darauf reagiert, lesen Sie auf 24hamburg.de. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.