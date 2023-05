Fit sein ohne Sport? Studie liefert verblüffende Erkenntnis

Von: Michelle Brey

Fitness und Ernährung spielen für viele Menschen eine elementare Rolle. (Symbolbild) © IMAGO / agefotostock

Welcher Zusammenhang existiert zwischen der Ernährung und der Fitness eines Menschen? Dieser Frage ging eine Studie nun auf den Grund.

Kassel – Fit und gesund sein und das auch auf Dauer bleiben, ist für viele Menschen ein Thema von hoher Relevanz. Dabei spielen nicht nur Bewegung und Sport eine große Rolle. Auch die Ernährung ist ein wichtiger Faktor. Nicht wenige Menschen setzen auf Diäten, um Kilos loszuwerden. Eine Studie aus den USA liefert nun eine erstaunliche Erkenntnis zum Zusammenhang zwischen Ernährung und Fitness. Veröffentlicht wurde sie im April 2023 im European Journal of Preventive Cardiology.

Studie zum Zusammenhang zwischen Ernährung und Fitness

In der Studie untersuchte ein Forscher-Team um Dr. Michael Mi den Zusammenhang zwischen der Ernährungsqualität und der Fitness bei Erwachsenen in Wohngemeinschaften. Hierzu wurden auch weitere Faktoren in Betracht gezogen, die den Zusammenhang beeinflussen könnten. So etwa das Alter, das Geschlecht, der Body-Mass-Index (BMI), Raucher oder Nicht-Raucher, Cholesterinspiegel, Blutdruck, Diabetes, Gesamtenergiezufuhr, regelmäßige körperliche Aktivität.

Weitere Details zur Studie im Überblick:

Teilnehmer: 2.380 Personen wurden in die Studie eingeschlossen.

2.380 Personen wurden in die Studie eingeschlossen. Durchschnittsalter: 54 Jahre

54 Jahre Anteil Frauen/Männer: 54/46 Prozent

54/46 Prozent Body-Mass-Index (BMI): 28 (+/-5).

28 (+/-5). Messung des VO2-Peak-Werts: Die Studienteilnehmer absolvierten einen Belastungstest auf einem Ergometer. Hierbei handelt es sich den Studienautoren zufolge um die Goldstandard-Beurteilung der Fitness. Der Wert gibt demnach die Menge an Sauerstoff an, die bei einem Training mit der maximal möglichen Intensität verbraucht wird.

Die Studienteilnehmer absolvierten einen Belastungstest auf einem Ergometer. Hierbei handelt es sich den Studienautoren zufolge um die Goldstandard-Beurteilung der Fitness. Der Wert gibt demnach die Menge an Sauerstoff an, die bei einem Training mit der maximal möglichen Intensität verbraucht wird. Harvard-Fragebogen zur Nahrungsmittelhäufigkeit: Hierbei wurden 126 Nahrungsmittel abgefragt. Die Teilnehmer konnten angeben, wie oft sie diese zu sich nahmen (von nie oder weniger als einmal pro Monate bis zu sechs oder mehr Portionen pro Tag). Anhand dieser Angaben wurde die Ernährungsqualität ermittelt. Hierzu wurden zwei Werte ermittelt: Alternative Healthy Eating Index (AHEI), Mediterranean-Style Diet Score (MDS). Höhere Werte lassen bei diesen beiden Indikatoren auf eine qualitativ hochwertigere Ernährungsweise – etwa mit Verzicht auf Alkohol und Zufuhr von Obst und Gemüse – schließen.

Studienergebnisse: Verbesserung der Fitness durch bessere Ernährung - „Du bist, was du isst“

Das Ergebnis: Ein Anstieg der AHEI- und der MDS-Werte stand im Zusammenhang mit höheren VO2-Peak-Werten. Das bedeutet, dass Menschen mit gesunder Ernährung in dem Fitnesstest auf dem Ergometer allgemein ein besseres Ergebnis erzielten. „Bei Erwachsenen mittleren Alters waren gesunde Ernährungsgewohnheiten stark und positiv mit der Fitness verbunden, selbst wenn wir das gewohnheitsmäßige Aktivitätsniveau berücksichtigten“, erklärte Studienautor Michael Mi das Ergebnis in einer Pressemitteilung mit dem Namen „Du bist, was du isst“.

Im Anschluss führte das Forschungsteam weitere Messungen durch. Diese sollten auf den Mechanismus schließen lassen, der Fitness und Ernährung miteinander verknüpfte, wie es in der Mitteilung heißt. Hierzu untersuchten sie den Zusammenhang zwischen Ernährung, Fitness und Metaboliten, wie beispielsweise Aminosäuren.

Die Autoren erklärten, dass Metaboliten Stoffe sind, „die bei der Verdauung entstehen und bei sportlicher Betätigung ins Blut abgegeben werden“. Die in der Studie gewonnenen Daten hierzu deuteten darauf hin, „dass eine gesunde Ernährung mit einer besseren Stoffwechselgesundheit verbunden ist, was ein möglicher Weg sein könnte, die Fitness und die Fähigkeit zum Sport zu verbessern“.

Verbesserung der Fitness durch die Ernährung? Studie mit erstaunlicher Erkenntnis

Insgesamt, so zeigte sich Mi überzeugt, liefere die Studie die bis dato stärksten und genauesten Daten, die einen Zusammenhang belegten, dass eine bessere Ernährung zu einer besseren Fitness führen kann. Wie deutlich dieser Zusammenhang sein könnte, veranschaulichte der Forscher mit nachfolgender Aussage:

Die Verbesserung der Fitness, die wir bei Teilnehmern mit besserer Ernährung beobachteten, ähnelte dem Effekt, täglich 4000 Schritte mehr zu gehen.

Studie aus den USA: Einschränkungen beachten

Mi schränkt allerdings ein: Die Studie sei eine Beobachtungsstudie gewesen. Es sei nicht möglich zu schlussfolgern, dass eine gute Ernährung automatisch zu einer besseren Fitness führe. Auch sei die Möglichkeit eines umgekehrten Zusammenhangs (nämlich, dass fitte Menschen eine gesunde Ernährung wählen) nicht auszuschließen. Dennoch ist ein Blick auf die Ernährung wohl nie verkehrt.

Menschen, in deren Leben Sport gar keine Rolle spielt, sollte die Studie jedoch nicht dazu veranlassen, die Ernährung als einziges Hauptaugenmerk zu nutzen. Studienautor Mi betonte allerdings, dass eine „mediterrane Ernährung“ schon einmal ein guter Anfang sei. Der Sport sollte aber wohl nicht vernachlässigt werden. Schließlich ist allseits bekannt: Eine Kombination aus Bewegung und einer ausgewogenen Ernährung ist letztlich ausschlaggebend für einen gesunden Lifestyle. (mbr)