Mediziner: Heilungschancen von Blut- und Krebspatienten steigen

Blut- und Krebskrankheiten können inzwischen so gut geheilt werden wie nie zuvor. Prof. Dr. Carsten Bokemeyer vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf erklärt, warum das Fachgebiet so große Fortschritte gemacht hat.

Prof. Dr. Carsten Bokemeyer (55) ist Direktor der II. Medizinischen Klinik des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE). Er studierte an der Medizinischen Hochschule Hannover, wo er auch habilitierte. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO) ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Warum ist gerade in der Hämatologie und Onkologie der Fortschritt so groß?

Carsten Bokemeyer: Im Krebsbereich und im Bereich der Bluterkrankungen wurde viel Forschung betrieben. Die Ergebnisse können die Prognose von Patienten immer besser vorhersagen und waren Grundlage für die Entwicklung neuer Therapien. Daher gibt es neue Medikamente, die beispielsweise in das Immunsystem eingreifen und die Therapieergebnisse erheblich verbessern können. Es gibt aber 200 bis 300 unterschiedliche Formen von Krebs, die brauchen alle verschiedene und individualisierte Behandlungen. Erfreulicherweise konnten somit viele Forschungsergebnisse in Erfolge am Patienten umgesetzt werden. Die Krebstherapie hat sich sehr positiv entwickelt.

Was ist in der Diagnostik und Therapie besser geworden?

+ Prof. Dr. Carsten Bokemeyer © picture alliance / dpa Bokemeyer: Das lässt sich am Beispiel der chronisch myeloischen Leukämie erklären. Das ist eine Leukämieform, mit der man vor 20 Jahren drei bis fünf Jahre gelebt hat. Dann hat man festgestellt, dass es einen molekularen Schalter gibt, der diese Krebszellen antreibt, und ein Medikament entwickelt, das diesen Schalter wie in einem Schlüssel-Schloss-Prinzip ausschaltet. Dieses Medikament gibt man den Patienten als Tablette. Sie wirkt bei über 90 Prozent und zwar jahrelang, sodass die Patienten heute oft mehr als 15 Jahre leben können.

Bei einigen Krebsarten entspricht die Lebenserwartung heute fast der der Normalbevölkerung. Welche sind das?

Bokemeyer: Das sind die chronischen Leukämien, auch bei vielen Patienten mit Lymphdrüsenkrebsformen gelingt das. Bei Patienten mit Hodenkrebs gelingt es sogar mit einer klassischen Chemotherapie, also ohne neuartige Medikamente. Es ist dann aber auch wichtig, dass es nach der Behandlung nicht zu Spätfolgen der Therapie kommt.

Und was ist mit der Lebensqualität?

Bokemeyer: Wenn es den Patienten nur schlecht geht durch die Behandlung, ist ja nicht viel gewonnen. Die Lebensqualität wird deshalb stetig überprüft, insbesondere wenn die Therapie nicht heilt, sondern das Leben mit der Erkrankung verlängert. Für die Patienten ist wichtig: Wie war meine Lebensqualität vor der Krankheit, wie ist sie mit ihr und wie unter der Behandlung. Lebensqualität wird allerdings nicht mit Gesunden verglichen, sondern über den Verlauf der Krankheit hinweg.

Neue Krebsarzneimittel gibt es viele. Gibt es auch neue Methoden?

Bokemeyer: Die meisten Medikamente, die in den letzten Jahren zugelassen wurden, sind keine klassischen Chemotherapeutika mehr. Das sind Medikamente, die dank molekularer Untersuchungen entwickelt wurden. Das ist eine ganz große Veränderung.

Was bedeuten klinische Studien für die Hämatologie und Onkologie?

Bokemeyer: Sie sind ganz entscheidend. Wenn es eine neue Entdeckung im Labor gibt, wird in klinischen Studien überprüft, ob die Therapie verträglich ist, wie gut sie wirkt und ob sie besser ist als jene, die es schon gibt. Es ist unser Ziel, dass ein großer Teil von Krebspatienten auch an klinischen Studien teilnimmt, um die Chance zu haben, persönlich davon zu profitieren und den Fortschritt mit gestalten zu können.

Haben die Hämatologie und Onkologie durch den demografischen Wandel in Deutschland mehr Patienten?

Bokemeyer: Ja. Von den etwa 490 000 Krebs-Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland liegt der größte Anteil bei Älteren. Nur etwa fünf Prozent sind Patienten unter 40 Jahren. Dadurch, dass die Bevölkerung immer älter wird, gibt es auch mehr Krebskranke.

Gleichzeitig haben sich aber auch die Heilungsraten verbessert. Die Zahl an Krebspatienten steigt, weil die Behandlung immer besser wird. Das heißt: Wenn ein Patient heute vier oder fünf Jahre mit fortgeschrittener Krankheit leben kann, gibt es mehr Patienten, die pro Jahr behandelt werden müssen. Aber das ist ein Sekundäreffekt des Erfolges.

Gibt es trotz der vielen Erfolge auch noch Probleme?

Bokemeyer: Absolut. Das Ideal wäre, wenn ich mich, oder die Onkologie. abschaffen könnte. Aber im Moment müssen wir sehen, dass man die Menschen, die Krebs haben, auch langfristig gut versorgt. Eine große Herausforderung ist, mit der steigenden Vielfalt an Möglichkeiten in der Behandlung für jeden Patienten individuell die beste Therapie auszuwählen. Der enorme Fortschritt muss also auch in der täglichen Versorgung alle Patienten erreichen.

Zweite Meinung einholen

Nach der Krebsdiagnose: Patienten und Angehörige sollten sich beraten lassen

Für Patienten und Angehörige ist die Krebsdiagnose ein großer Schock. Da kommt schnell die Frage auf, wo man sich am besten informieren kann. „Es gibt in Deutschland ein Netzwerk an zertifizierten Krebszentren“, sagt Carsten Bokemeyer von der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO). Die Deutsche Krebshilfe fördert laut Gesundheitsportal der deutschen Apotheker elf onkologische Spitzen-Zentren. Damit ein Krebszentrum diesen Status erhält, muss es mehrere Kriterien erfüllen, etwa Tumorboards einrichten.

„Darüber hinaus gibt es auf der Versorgungsebene gut zertifizierte onkologische Zentren“, sagt Bokemeyer. Man könne überprüfen, ob die Zentren ein Zertifikat der deutschen Krebsgesellschaft haben. Krankenkassen geben ihren Mitgliedern Hinweise, an wen sie sich wenden können, so Bokemeyer. „Das Wichtigste ist, dass man versteht, dass Krebs in den allermeisten Fällen keine Akutdiagnose ist, wo man Mittwoch die Diagnose bekommt, und Donnerstagmorgen muss man schnell operiert werden.“ Patienten sollten sich die Zeit nehmen, eine zweite Meinung einzuholen. Dann kann der Fall und die Behandlung in einem interdisziplinären Tumorboard diskutiert werden.

Direkt am Anfang, also nach der Diagnose, kann laut Bokemeyer am besten abgewogen werden, welche Behandlung die richtige ist. Deshalb sei es gut, weitere Meinungen einzuholen, um alle Fächer, die während der Behandlung eine Rolle spielen werden, zu berücksichtigen.

Onkologische Spitzen-Zentren

Berlin: Universitätstumorzentrum (Charité).

Universitätstumorzentrum (Charité). Dresden: Universitätsklinikum Carl Gustav Carus.

Universitätsklinikum Carl Gustav Carus. Erlangen: Comprehensive Cancer Center (Universitätsklinikum Erlangen).

Comprehensive Cancer Center (Universitätsklinikum Erlangen). Essen: Westdeutsches Tumorzentrum (Uniklinikum Essen).

Westdeutsches Tumorzentrum (Uniklinikum Essen). Frankfurt/Main: Universitäres Centrum für Tumorerkrankungen (Klinikum der Goethe-Universität Frankfurt).

Universitäres Centrum für Tumorerkrankungen (Klinikum der Goethe-Universität Frankfurt). Hamburg: Hubertus Wald Tumorzentrum/Universitäres Cancer Center (Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf).

Hubertus Wald Tumorzentrum/Universitäres Cancer Center (Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf). Heidelberg: Nationales Centrum für Tumorerkrankungen Heidelberg.

Nationales Centrum für Tumorerkrankungen Heidelberg. Köln/Bonn: Centrum für Integrierte Onkologie (Universitätskliniken Köln und Bonn).

Centrum für Integrierte Onkologie (Universitätskliniken Köln und Bonn). Tübingen: Südwestdeutsches Tumorzentrum (Comprehensive Cancer Center Tübingen).

Südwestdeutsches Tumorzentrum (Comprehensive Cancer Center Tübingen). Ulm: Comprehensive Cancer Center Ulm (Tumorzentrum des Universitätsklinikums und der Medizinischen Fakultät).

Comprehensive Cancer Center Ulm (Tumorzentrum des Universitätsklinikums und der Medizinischen Fakultät). Würzburg: Comprehensive Cancer Center Mainfranken (Uniklinikum Würzburg).

Internet

Hintergrund: Früherkennung von Krebs

Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) empfiehlt folgende Untersuchungen:

Für Frauen

Ab 20 einmal jährlich: Gebärmutterhalskrebs

Ab 30 einmal jährlich: Brustkrebs

Ab 50 bis 69 alle zwei Jahre: Mammographie

Für Männer

Ab 45 einmal jährlich: Prostatakrebs

Für Frauen und Männer