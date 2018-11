Wirbel um ausgesetztes Meerschweinchen: Darum lieben wir nur manche Tiere

In diesem Karton setzte ein Kind sein Meerschweinchen Wirbel in Weiterstadt aus. Nun kümmert sich Tierpflegerin Jutta Keller um den Nager.

Ein Kind setzt sein Meerschweinchen aus, weil sein Vater es nicht haben wollte. Diese Geschichte rührt Tierfreunde zu Tränen. Warum sind uns manche Tiere so wichtig, andere egal?

Die Tierpflegerin Jutta Keller hat schon viel Leid in ihrem Leben gesehen, aber nun hat ein kleines Meerschweinchen sie zum Weinen gebracht - und Tausende leiden mit ihr. Die Mitarbeiterin des Tierhilfevereins Kellerranch in Weiterstadt bei Darmstadt machte ein ungewöhnliches Schicksal öffentlich. Ein Kind hatte sein Meerschweinchen ausgesetzt. Es stellte einen Karton neben einen Altglascontainer in der 25.000-Einwohner-Stadt ab - darin neben dem Tier eine Gurke, 20 polnische Zloty, einige Euro-Münzen sowie ein Zettel, auf dem stand: "Mein Papa will es nicht haben. Bitte helft dem Wirbel."

Das taten sie im Gnadenhof Kellerranch, nachdem ein Passant das Tier dorthin gebracht hatte. Seitdem versorgen Keller und die anderen Mitarbeiter Wirbel. Zugleich veröffentlichten sie bei Facebook einen offenen Brief an den "feigen Papa eines großherzigen Kindes", der in wenigen Tagen fast 50.000 Mal geteilt wurde. Darin fragen sie, warum der Vater den Hilfeschrei seines Kindes nicht hörte. Und: "Haben Sie bemerkt, dass Sie gestern die Seele Ihres Kindes zerbrochen haben, als Sie den Karton nahmen und irgendwo abstellten?"

Seitdem wird der seit 1966 bestehende Gnadenhof von Anfragen überrannt. Journalisten wollen wissen, wie es dem Meerschweinchen geht. Gut, heißt es. Tierfreunde fragen, ob sie das Tier aufnehmen können. Es gibt bereits mehrere Interessenten, teilt das Tierheim mit.

Meerschweinchen Wirbel: Hilferuf mit Folgen

Viral durch die Decke gegangen ist die Geschichte, weil sie gleich von zwei schützenswerten Kreaturen handelt. In dem Facebook-Post erklären die Mitarbeiter, dass sie wegen des Meerschweinchens "mit den Tränen kämpfen" mussten, "aber viel mehr noch wegen Ihrem Kind". Hat sich der Vorfall tatsächlich so abgespielt, zeugt er von einer doppelten Ungerechtigkeit. Aus ethischer und pädagogischer Sicht gibt es keinen Grund, Tiere auszusetzen oder Kindern ein Lebewesen wegzunehmen, das ihnen ans Herz gewachsen ist und für das sie Verantwortung übernehmen wollen. Es sei so traurig, "wenn Kinder mehr Herz und Verstand haben als ihre Eltern", hat jemand unter den Post des Tierhilfevereins geschrieben.

Es geht hier also um ein Gefühl der Ohnmacht. Zugleich stellt sich die Frage, warum uns manche Tiere so wichtig sind, andere aber komplett egal. Schon seit der Industrialisierung unterscheidet der Mensch zwischen Nutz- und Haustieren. Seither lebt er etwa mit Hunden und Katzen unter einem Dach. Diese Vierbeiner sind Familienmitglieder, Schweine, Kühe und Hühner werden dagegen geschlachtet und gegessen.

Kampfhund Chico sollte am Leben bleiben

So wird selbst heute noch darüber gestritten, ob Ferkel ohne Betäubung kastriert werden dürfen. Weil vielen Konsumenten der Geschmack und Geruch von Eberfleisch unangenehm ist, werden männlichen Schweinen bei vollem Bewusstsein die Hoden herausgeschnitten. Eigentlich sollte das bereits 2019 verboten sein. Weil es jedoch billiger ist als eine Betäubung, geht es erst einmal weiter. Kritiker monieren, dass Tierschutz der Gesellschaft nicht einmal ein paar Euro wert sei. Andererseits gibt es einen Shitstorm, wenn ein Kampfhund wie der berüchtigte Chico eingeschläfert werden soll, der seine Besitzerin und deren Sohn im Frühjahr 2018 in Hannover totgebissen hatte.

Vielleicht ändert sich dieses ambivalente Verhältnis zwischen Mensch und Tier dadurch, dass es immer mehr Vegetarier und Veganer gibt. Das glaubt jedenfalls der Soziologe Marcel Sebastian von der Uni Hamburg. Er prophezeit, dass "die Beziehung zu Tieren neu ausgehandelt wir: Wir stehen vor einem grundlegenden Wandel."

Tiere als Geschenk zu Weihnachten?

Vielleicht werden bald weniger Tiere wie das Meerschweinchen Wirbel ausgesetzt. Womöglich werden dieses Jahr auch weniger Tiere an Weihnachten verschenkt. Das wünscht sich jedenfalls die Tierschutzorganisation Peta. Schon seit Längerem wirbt sie für einen bewussteren Umgang durch Slogans wie: "Krallen Sie sich zu Weihnachten einen Pullover, keine Katze! Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke!" Denn Tiere können nicht einfach umgetauscht werden, wenn sich Kinder nicht mehr um sie kümmern wollen oder sie in der neuen Mietwohnung nicht erlaubt sind.

Man sollte es sich gut überlegen, ob man ein Haustier will. Lautet die Antwort "Ja", kann man einen treuen Gefährten auch in einem Tierheim wie in der Kasseler Wau-Mau-Insel finden. Im Gnadenhof in Weiterstadt warten derzeit 360 Tiere auf ein neues Zuhause. Meerschweinchen Wirbel allerdings, davon ist auszugehen, wird schon bald eins gefunden haben.

