Mehrstöckiges Haus in Istanbul eingestürzt: Kleines Mädchen noch immer unter den Trümmern

In Istanbul ist ein mehrstöckiges Haus eingestürzt.

Beim Einsturz eines mehrstöckigen Wohnhauses in Istanbul sind am Mittwoch mehrere Menschen verletzt worden, mindestens drei Personen wurden getötet.

Update vom 7. Februar, 9.14 Uhr:

Beim Einsturz eines mehrstöckigen Wohnhauses in Istanbul sind mindestens drei Menschen getötet worden. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Zwölf der Verschütteten seien gerettet worden.

Unter denen, die noch unter den Schuttmassen begraben sind, sei ein kleines Mädchen namens Hava. Sie sei am Leben und spreche mit den Rettungskräften.

Update um 21.33 Uhr: Beim Einsturz eines mehrstöckigen Wohnhauses in Istanbul sind am Mittwoch mindestens zwei Menschen getötet worden. Sechs wurden bis zum späten Abend gerettet, wie regierungsnahe Medien berichteten. Nach weiteren Verschütteten werde auch in der Dunkelheit noch fieberhaft gesucht. Bei CNN Türk hieß es, ersten Erkenntnissen zufolge könnten 15 Menschen unter dem Geröll begraben sein.

Mehrstöckiges Haus in Istanbul eingestürzt - drei Stockwerke illegal gebaut

Istanbul - Zu Todesopfern gab es am Nachmittag zunächst keine Informationen. Der Sender CNN Türk berichtete, ein Mensch sei bisher gerettet worden. Der Sender NTV berichtete, ein Mensch sei getötet worden. Ersten Erkenntnissen zufolge könnten 15 Menschen unter dem Geröll begraben sein. In dem Haus seien 43 Bewohner registriert gewesen. Wie viele zum Zeitpunkt des Einsturzes daheim waren, ist noch unklar.

Zur Anzahl der Stockwerke des Wohnhauses gab es am frühen Abend (Ortszeit) noch widersprüchliche Angaben. Die Nachrichtenagentur DHA sprach von sechs Stockwerken, CNN Türk von sieben plus Keller, zeitweise war auch von acht Etagen die Rede.

Istanbuler Haus: Drei Stockwerke waren illegal gebaut

Der Gouverneur der Provinz Istanbul, Ali Yerlikaya, sagte vor Fernsehkameras, drei Stockwerke seien illegal erbaut worden. Im Haus habe sich auch ein „Textil-Atelier“ befunden, das keine Genehmigung für den Betrieb dort gehabt habe. Mehr wisse er noch nicht - er bitte um Geduld und Gebete. Er mahnte außerdem Ruhe am Unfallort an, damit Retter Hilferufe von Verschütteten hören könnten.

+ In Istanbul ist ein mehrstöckiges Haus eingestürzt. © dpa

Fernsehbilder zeigten, wie Dutzende Helfer auf dem riesigen Schutthaufen herumkletterten. Das Haus im Stadtteil Kartal auf der asiatischen Seite der türkischen Metropole war am Nachmittag in sich zusammengefallen. Was den Einsturz ausgelöst hatte, blieb zunächst unklar.

Es ist nicht das erste Mal, dass in Istanbul ein Haus einstürzt.

dpa