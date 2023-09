Polizei ermittelt gegen Kapitän von „Mein Schiff 4“: Kreuzfahrtschiff steuert in Ostsee-Sperrgebiet

Von: Sandra Sporer

Vor der Küste von Fehmarn ist ein Kreuzfahrtschiff gefährlich vom Kurs abgekommen. Der Fall endete zwar glimpflich, dennoch ermittelt nun die Polizei.

Burg auf Fehmarn – Zwischen den Inseln Fehmarn und Lolland entsteht momentan der sogenannte Fehmarnbelttunnel, dessen erstes Tunnelteil im Juli fertiggestellt wurde. Damit die zum Einsatz kommenden Baggerschiffe ungestört arbeiten können, müssen andere Schiffe diese großzügig umfahren. Ein „Mein Schiff“-Kreuzfahrtschiff missachtete diese Abstandsregelung – ob wissentlich oder unwissentlich ist noch nicht bekannt – und fuhr mit gerade einmal 150 Metern Abstand und einer Geschwindigkeit von 10 Knoten (ca. 18,5 km/h) an dem Baggerschiff „Manta“ vorbei, wie das Nachrichtenportal Der Westen berichtet.

Kreuzfahrtschiff fährt versehentlich in Ostsee-Sperrgebiet und kollidiert beinahe mit Baggerschiff

Das „Mein Schiff 4“ befand sich auf dem Weg zur Hafenstadt Gdynia in Polen, als es vor der Küste von Fehmarn in das Sperrgebiet eindrang. Ein Vorfall, zu dem es eigentlich gar nicht hätte kommen dürfen, denn jedes Schiff muss sich vor der Passage dieses Bereichs bei der zuständigen Verkehrszentrale in Travemünde melden. Das habe das Kreuzfahrtschiff auch getan, bestätigt die Verkehrszentrale gegenüber dem Portal kreuzfahrt-aktuelles.de.

Das Kreuzfahrtschiff Mein Schiff 4 fuhr in ein Sperrgebiet in der Ostsee und kollidierte beinahe mit einem Baggerschiff. Nun ermittelt die Polizei, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. © Martin Wagner/IMAGO

Das Schiff habe bestätigt, mit dem Gebiet vertraut zu sein, gibt die Verkehrszentrale an. Dennoch fuhr das „Mein Schiff 4“ in das Sperrgebiet ein. Und das, obwohl dieses sogar noch zusätzlich durch gelbe Tonnen optisch und ein von diesen ausgehendes Signal auditiv gekennzeichnet ist. Bisher ist unklar, warum sämtliche Sicherheitsmaßnahmen versagt haben.

Polizei ermittelt gegen Kapitän des Kreuzfahrtschiffes

Die Polizei ermittelt nun gegen den Kapitän sowie den ersten Brückenoffizier des Kreuzfahrtschiffes. Wie die dpa berichtet, ist ein Strafverfahren wegen Verdachts der fahrlässigen Gefährdung des Schiffsverkehrs eingeleitet. Außerdem werde geprüft, ob ein Verstoß gegen die Seeschifffahrtsstraßenverordnung vorliegt.

Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, liege der Fokus der Ermittlungen momentan darauf, die Reisevorbereitungen des „Mein Schiff 4“ zu rekonstruieren und zu ermitteln, ob von der geplanten Route abgewichen wurde. Zu diesem Zweck führten Beamte deshalb am Sonntag Befragungen an Bord des Schiffes durch. Auf Nachfrage von IPPEN.MEDIA bestätigte Maik Seidel, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck, dass dies weiterhin der aktuelle Stand der Ermittlungen ist. Man warte momentan auf die schriftlichen Stellungnahmen der beteiligten Personen.

Die Passagiere an Bord der „Mein Schiff 4“ bekamen nichts von dem Beinahe-Zusammenstoß mit. Weniger Glück hatte eine Passagierin auf einem anderen Kreuzfahrtschiff – dramatischer Wellengang machte ihre Reise zu einer Zitterpartie. (sp)