Tödliche Schüsse vor Nachtclub: Türsteher treffen Kugeln im Gesicht

Streit in der Partyszene?

+ © AFP / WILLIAM WEST Nach den tödlichen Schüssen vor einem Nachtclub untersucht die Polizei den Tatort. © AFP / WILLIAM WEST

Noch ist unklar, was sich in der Nacht vor einem Club in Melbourne abgespielt hat. Schüsse aus einem fahrendem Auto haben einen 37-Jährigen tödlich getroffen. Drei weitere Menschen wurden verletzt.