Fler, Kollegah und Co. - Fotograf aus Heilbronn weiß, wie die Rapper ticken

Vor allem die gesamte Rap-Szene fährt auf die Fotos von Memo Filiz ab. Doch auch ein Megastar buchte den Fotograf aus Heilbronn schon.

○ Memo Filiz schießt für nahezu alle relevanten deutschen Rap-Größen Promo-Fotos.

○ Für ein Skandal-Rap-Duo hat der Fotograf aus Heilbronn einen kompletten Foto-Band gemacht.

○ Alles begann ganz klein im Heilbronner Keller-Club Mobilat.

Heilbronn - Mit Farid Bang in Miami. Mit Pietro Lombardi auf Ibiza. Bei Snoop Dogg daheim. Und dazu noch Jobs für Kollegah, Azad, Prinz Pi, Kool Savas, Capital Bra, Fler, Summer Cem, 18 Karat, Juju, KC Rebel und und und... Die Liste der Künstler, mit denen Fotograf Memo Filiz aus Heilbronn mittlerweile zusammengearbeitet hat, liest sich wie ein Who's Who der nationalen – und teilweise auch internationalen! – Rapszene.

Wenn einer der Großen aus dem deutschen Rap-Zirkus Promo-Bilder braucht, klingelt sofort das Handy des 31-Jährigen aus Heilbronn. "Ich hab den Finger immer am Abzug und bin wie ein Schatten, den man nicht merkt", sagt Filiz.

Fotograf Memo Filiz: Mit Megastar auf Europa-Tour

Für viele Musikfans lebt Filiz jenen Traum, den Stars ganz nah zu sein. Dabei hat vor knapp zehn Jahren alles ganz klein in Heilbronn angefangen. Filiz: "Damals hatte der Heilbronner Rapper Brockmaster B. den 'German Dream'-Rapper Eko Fresh nach Bad Wimpfen geholt." Und Memo Filiz hat draufgehalten. Ebenso, als Summer Cem in der Region Heilbronn unterwegs war.

+ Beim Dreh zum Video von Pietro Lombardis Song "Macarena" war Memo Filiz in Ibiza mit dabei. © Memo Filiz

Und auch an die Abende mit K.I.Z. und Kool Savas im Club Mobilat in Heilbronn erinnert sich Filiz noch gern: "Jeder Rapper, der in die Region kam, wurde von mir fotografiert." So bekam Filiz den Fuß in die Tür. Qualität spricht sich rum. Und dann ging es erstmal rüber – über den großen Teich. "In den USA habe ich den Sänger Eric Bellinger auf seiner Tour begleitet. Vor allem in Los Angeles sind dann jede Menge Kontakte dazugekommen." Das Ergebnis: Memo Filiz macht nicht nur für ein legendäres Deutschrap-Duo einen ganzen Fotoband, wie echo24.de* berichtet, der Fotograf aus Heilbronn geht auch mit einem absoluten Weltstar auf Europa-Tournee...

