Menschen kaufen praktischen Sixpack-Anzug, um nicht ins Fitnessstudio zu müssen.

Sport ist Mord

+ © dpa Clara Margais Menschen im Netz kaufen diesen praktischen Sixpack-Anzug, um nicht ins Fitnessstudio zu müssen. © dpa Clara Margais

In Zeiten von Corona haben fast alle Fitnessstudios geschlossen. Wer einen Traumkörper möchte, muss dafür längst keinen Sport mehr machen: Ein Sixpack-Anzug macht‘s möglich.

Fitnessstudios sind überfüllt, teuer und eine Mitgliedschaft kostet viel Geld. Wer einen Traumkörper inklusive Sixpack haben möchte, muss dafür aber nicht monatelang im Gym schwitzen. Bei eBay gibt es den perfekten Oberkörper zu kaufen. Der Sixpack-Anzug kostet 180 Dollar (ca. 150 Euro) und ist innerhalb weniger Tage beim Kunden zuhause.

+ Ein Händler bei eBay verkauft diesen Sixpack-Anzug. Damit soll jeder einen Traumkörper haben können. © Screenshot eBay

Die Fake-Fitnessbodys sind in Asien und Amerika gerade der Renner, wie ladbible.com berichtet. Die Anzüge aus medizinischem Silikon passen sich jedem Körper an und verleihen in sekundenschnelle einen athletischen Look - glaubt man den Herstellerangaben. Auf der asiatischen Verkaufsplattform „Taobao“ steigen die Verkaufszahlen rasant.

In Deutschland lässt der Fake-Sixpack-Body-Trend noch auf sich warten. Praktisch ist der Sixpack-Anzug auf jeden Fall. Spätestens an Karnevall eine Investition wert.