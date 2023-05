Rostock: Polizei schießt auf Angreifer mit Messer – Schüsse in Bein und Oberkörper

Teilen

Rostock: Polizei schießt auf Mann mit Messer. Der Tatverdächtige soll Bewohner eines Hochhauses im Stadtteil Evershagen bedroht haben. © Bernd Wüstneck/dpa

Großeinsatz der Polizei in Rostock: Ein 57-Jähriger soll auf Polizeibeamte mit einem Messer zugelaufen sein. Dann fallen mehrere Schüsse.

Rostock – Dramatische Szenen müssen sich am Dienstagmittag in Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) abgespielt haben. Einsatzkräfte der Polizei haben auf einen Mann (57) mit einem Messer geschossen, mehrere Schüsse abgefeuert. „Die Beamten konnten den Mann mit Schüssen in Bein und in den Oberkörper stoppen“, teilte die Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Rostock: Polizei schießt auf Mann mit Messer

Der 57-Jährige soll zuerst mit einem Messer einen Anwohner in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Evershagen bedroht haben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei zog er sich dann in seine Wohnung zurück. Kurze Zeit später lief der Mann mit einem Messer erneut auf die Einsatzkräfte zu und bedrohte sich aggressiv. „Die Polizisten forderten den Mann auf, das Messer abzulegen“, so die Polizei. Auf die Ansprache und Aufforderung reagierte der 57-Jährige der Polizei zufolge nicht.

Daraufhin schossen die Beamten dem Mann in Bein und Oberkörper. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurde der Verletzte von den Polizeibeamten versorgt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Rostock: Polizei schießt auf Mann mit Messer. Der Tatverdächtige soll Bewohner eines Hochhauses im Stadtteil Evershagen bedroht haben. © Bernd Wüstneck/dpa

Messer-Angreifer in Rostock: Hintergründe noch unklar

Bei dem Messerangreifer handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen Syrer. Zu weiteren Hintergründen des Vorfalls ermittelt die Kriminalpolizei. Der Sozialpsychiatrische Dienst der Hanse- und Universitätsstadt Rostock war in die Einsatzbewältigung einbezogen worden, „da nicht auszuschließen war, dass sich der 57-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befand“, heißt es in der Pressemitteilung. Ob durch den Schusswaffen-Einsatz Schlimmeres verhindert werden konnte, werden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zeigen. Im März war ein Tatverdächtiger mit einem Messer in Jarmen (Mecklenburg-Vorpommern) von einem Polizisten tödlich getroffen worden. Gegen den 32-Jährige lag ein Haftbefehl vor, dann war die Situation eskaliert. (ml)