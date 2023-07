Streit auf Mallorca: Deutsche sticht angeblich auf Partner ein

Von: Momir Takac

Auf der Urlaubsinsel Mallorca ist ein Mann im Streit niedergestochen worden. Als Tatverdächtige nahm die Polizei eine Deutsche fest.

Can Picafort – Auf Mallorca hat sich offenbar eine Beziehungstat ereignet, an der eine Deutsche beteiligt gewesen sein soll. Ein Mann ist in Can Picafort im Nordosten der Urlaubsinsel niedergestochen und in ein Krankenhaus in Inca gebracht worden. Vermeintliche Täterin: seine deutsche Partnerin, so der Verdacht.

Der Notruf ging gegen 2.30 Uhr in der Nacht auf Donnerstag (20. Juli) bei der Polizei ein, berichtet das Online-Medium der Balearen, Crónica Balear. Als Rettungskräfte an einer Bar eintrafen, fanden sie davor einen schwerverletzten Mann mit Stichverletzungen vor. Gäste der Bar hatten Alarm geschlagen, nachdem sie den Mann mit blutgetränkter Kleidung entdeckt hatten.

Mallorca: Betrunkene Deutsche rammt wohl Partner Messer in die Brust

Während sich Sanitäter um den 57-Jährigen kümmerten, begannen die örtliche Polizei von Santa Margalida und die Guardia Civil mit den Ermittlungen zu der Tat. Es stellte sich heraus, dass der Mann seine Verletzungen nicht am Einsatzort erlitt, sondern zu Hause in der Wohnung im Zentrum Can Picaforts. In dem Küstenort gipfelte einst auch ein Streit um Essen in einer Messerstecherei.

Auf Mallorca hat eine Deutsche offenbar ihren Partner niedergestochen. (Archivbild) © IMAGO / localpic

Dort soll er sich befunden haben, als seine deutsche Partnerin in den frühen Morgenstunden nach Hause kam. Diario de Mallorca berichtet, dass er auf dem Sofa lag. Zwischen ihm und der betrunkenen 49-Jährigen kam es dann zum Streit, in dessen Folge die Frau zu einem Messer griff und in die Brust ihres Partners stach. Ein Sprecher der Guardia Civil bestätigte den Tathergang der Mallorca Zeitung.

Deutsche sticht Mann auf Mallorca nieder – vor einer Bar bricht er zusammen

Das Opfer verließ daraufhin die Wohnung und suchte in der Bar nach Hilfe. Davor brach er zusammen. Als die Polizisten die Frau in der Wohnung mit den Vorwürfen konfrontierten, bestritt sie diese. In der Wohnung fanden die Beamten schließlich Blutspuren und auch ein blutverschmiertes Messer. Die Frau wurde daraufhin festgenommen.

Weil sich der Zustand des Mannes in der Klinik in Inca verschlechterte, wurde er ins Universitätsklinikum Son Espases in Mallorcas Hauptstadt Palma verlegt. Auch andere Deutsche sind derzeit Ermittlungen ausgesetzt. Sie werden einer Gruppenvergewaltigung auf Mallorca verdächtigt. (mt)