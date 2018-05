Messerattacke in der Kölner Innenstadt? Mann lebensgefährlich verletzt - Verdächtiger gefasst

Die Komödienstraße in Köln.

In der Kölner Innenstadt ist am späten Dienstagabend ein Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen aufgefunden worden. Er wurde laut Polizei mit einem Messer verletzt.

Köln - Wie Express berichtet, ist am späten Dienstagabend auf der Komödienstraße in Köln ein lebensgefährlich verletzter Mann gefunden worden.

Die Polizei teilte am Mittwochmorgen mit, dass ihm schweren Verletzungen mutmaßlich mit einem Messer zugefügt wurden. Rettungskräfte transportierten ihn in ein Krankenhaus. In der Nähe des Tatortes konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

Zu den genauen Hintergründen der Tat ist bisher noch nichts bekannt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Außerdem wurde eine Ermittlungskommission gegründet.

sh