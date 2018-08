Messerattacke in Offenburg: Arzt in eigener Praxis erstochen - seine Tochter (10) musste alles mit ansehen

Am Donnerstag hat sich eine Messerattacke in Offenburg ereignet, bei der ein Mann getötet wurde. Seine Tochter (10) musste offenbar alles mit ansehen.

Update 21.08 Uhr: Die Tochter des Arztes war mit in der Praxis

Wie eine Nachbarin, die direkt oberhalb der Praxis wohnte, der BILD erklärte, war wohl die zehnjährige Tochter des Arztes mit dabei, als dieser erstochen wurde. „Ich lag noch im Bett, wollte gerade aufstehen, als ich klägliche Schreie hörte“, berichtete Johanna Skopp (73) als Zeugin des schrecklichen Verbrechens. „Die Tochter des Arztes rief mehrere Male laut 'Papa, Papa!'“ Als die Seniorin die Rollläden hochzog, um auf die Straße zu sehen, entdeckte sie schon überall Blaulicht.

Der Arzt habe nur wenige Straßen von seiner Praxis entfernt gewohnt, seine Tochter sei oft zum Spielen vorbeigekommen. Die alte Dame kann das Verbrechen immer noch nicht fassen: „Das ist fürchterlich, die Schreie seiner Tochter werde ich nie wieder vergessen, ich höre sie immer noch.“

Update 16.40 Uhr: Erste Details zum Täter mitgeteilt

Der Tatverdacht gegen den Festgenommenen habe sich erhärtet, die Hintergründe seien aber unklar. Der mutmaßliche Täter ist 26 Jahre alt und stammt aus Somalia.

Der Täter soll ohne Termin in die Praxis gekommen sein, wo er laut ersten Ermittlungen den Arzt sofort mit einem mitgebrachten Messer attackiert hat. Das Messer ließ der Mann in der Praxis zurück und flüchtete.

Erstmeldung: Tödliche Messerattacke in Offenburg

In einer Arztpraxis in Offenburg in Baden-Württemberg hat es am Donnerstagmorgen eine tödliche Messerattacke gegeben. Ein Mann soll dort den Arzt sowie eine Helferin mit einem Messer gegen 8.45 Uhr attackiert haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mediziner starb demnach kurz darauf, die Frau wurde schwer verletzt. Zum Gesundheitszustand der schwer verletzten Mitarbeitern machten die Ermittler in den Stunden nach der Tat zunächst keine weiteren Angaben.

Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst. Die Polizei nahm aber kurze Zeit später einen Verdächtigen fest.

Messerangriff in Offenburg fordert ein Todesopfer

Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach dem Mann. Auch eine Hubschrauberstaffel, die Hundestaffel und Kräfte der Bundespolizei waren im Einsatz. Gut eine Stunde nach der Tat wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.

+ Gewaltverbrechen in Offenburg. © dpa / Benedikt Spether

Messerattacke in Offenburg: Festnahme vermeldet

Es werde jetzt geprüft, ob es sich um den mutmaßlichen Täter handle, sagte ein Polizeisprecher. Die Fahndung sei aber beendet worden. Zu den möglichen Hintergründen der Tat konnte er zunächst keine Angaben machen.

Zur Identität des Tatverdächtigen machte die Polizei keine Angaben. Laut dem Nachrichtenportal baden online sei der Mann „aus dem Offenburger Stadtbild bekannt“.

Lesen Sie auch: Männer streiten über Handy – plötzlich sticht einer mit dem Messer zu

afp