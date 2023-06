Tödliche Messerattacke auf offener Straße in Hamburg - Dashcam filmt die Tat

Von: Sebastian Peters

Die Mordkommission hat am Tatort umfangreiche Spuren gesichert. © Sebastian Peters

In Hamburg-Harburg eskalierte Freitagabend ein Streit, woraufhin ein Mann einen anderen erstach. Das Opfer starb trotz sofortiger Hilfe. Eine Dashcam zeichnete die Tat auf.

Hamburg – Am Freitagabend gegen 22.15 Uhr eskalierte an der Kreuzung Eißendorfer Straße Ecke Wilhelmstraße in Hamburg-Harburg ein Streit zwischen zwei Männern. Nach kurzer Zeit zog einer der beteiligten Männer ein Messer und stach mindestens einmal auf seinen Kontrahenten ein. Warum ist noch unklar.

Messerattacke auf offener Straße – Mann stirbt bei Angriff in Hamburg

Der getroffene 56-jährige Mann ging sofort stark blutend zu Boden. Der Täter ergriff die Flucht. Ein zufällig anwesender Arzt und die anrückenden Rettungskräfte kämpften noch vor Ort um das Leben des Mannes.

Am Tatort fanden die Ermittler auch einen blutgefärbten Schuhabdruck © Sebastian Peters

Doch auf der Fahrt in das Krankenhaus starb der Mann aufgrund der starken Verletzungen. Was genau in der Freitagnacht passierte, ist noch unklar. „Keiner hat was gesehen. Das ging schnell“, so ein geschockter Passant

Ermittlungsglück: Messerattacke auf Dashcam von Opel aufgezeichnet .

Am Leichnam im Rettungswagen sicherten die Ermittler auch Spuren © Sebastian Peters

Der mutmaßliche Täter konnte durch die Polizei recht schnell ermittelt werden. Durch einen glücklichen Zufall wurde die Messerattacke in voller länger von einer Dashcam aufgezeichnet. Der Täter schien der Polizei nicht unbekannt zu sein. Zivile Einsatzkräfte erkannten das Gesicht sofort wieder. Dennoch: in der Nacht bliebt der Täter weiterhin flüchtig – trotz Fahndung.

Am Tatort an der Eißendorfer Straße hat die Mordkommission bis in die frühen Morgenstunden Spuren gesichert. Familienangehörige, darunter auch der Sohn, mussten vor Ort durch das Kriseninterventionsteam betreut werden. Weitere Hintergründe zur Tat waren in der Nacht noch unbekannt.