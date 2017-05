Meteorologen: So warm wird es am Wochenende

Kommendes Wochenende soll es zum ersten Mal in diesem Jahr so richtig heiß werden.

Sonnenanbeter dürfen sich freuen, denn kommendes Wochenende soll es zum ersten Mal in diesem Jahr so richtig heiß werden. Lang soll das Temperaturhoch jedoch nicht halten.

Offenbach - Wer am Wochenende eine Grillparty oder einen Schwimmbadbesuch plant, sollte sich nach Einschätzung von Meteorologen unbedingt den Samstag aussuchen. „Der Samstag wird der schönste Tag“, kündigte ein Wetterexperte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag in Offenbach an. Bei strahlendem Sonnenschein werden nach seinen Angaben fast überall in Deutschland Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad erwartet - am Rhein sogar noch höhere. Nur an den Küsten und auf den Inseln bleibt es etwas kühler.

Am Sonntag ist es mit dem Sonnenschein dann nämlich auch schon wieder vorbei. „Dichte Schleierbewölkung und auch vereinzelte und teils kräftige gewittrige Schauer sind dann möglich“, sagte der DWD-Meteorologe. Nur im Osten werden noch schwüle 30 Grad erwartet. Am Montag ist es nur noch in der Südosthälfte Deutschlands sonnig. Zum meteorologischen Sommerbeginn am Donnerstag (1. Juni) erwarten die Wetterforscher unbeständiges Wetter mit Schauern und Gewittern.

dpa