Micky Maus wird heute 90 Jahre alt: Die interessantesten Fakten von A bis Z

Als Matrose verkleidet: In diesem Aufzug feierte Micky Maus 1928 in dem Film „Steamboat Willie“ seinen Durchbruch.

Seit neun Jahrzehnten ein Star: Micky Maus wird heute 90 Jahre alt. Ein A bis Z zur berühmten Trickfilm- und Comicfigur von Walt Disney.

Das Licht der Welt erblickte Micky Maus nicht im Comic, sondern im Trickfilm: 1928 sauste die quirlige Maus in Matrosen-Montur erstmals über die Leinwand. Filmemacher Walt Disney hatte die Idee zu der Zeichentrickfigur, die einmal zum Aushängeschild seines unglaublichen Milliardenunternehmens werden sollte, im Jahr 1927. Auf einer langen Zugfahrt quer durch Amerika hatte er den Traum vom kleinen Mäuserich.

Am Sonntag feiert die wohl berühmteste Maus der Welt ihren 90. Geburtstag. Hier ein A bis Z zu Micky Maus:

Angefangen hat alles bereits mit den Zeichentrickfilmen „Alice Comedy“ von Walt Disney, in denen ab 1923 erste Mäusefiguren zu sehen waren.

Bob Iger ist der derzeitige Geschäftsführer des Disney-Konzerns.

Club, besser gesagt der „Mickey Mouse Club“, war eine von Disney produzierte Aussendung, die in den 90ern einigen Stars den Weg ins Show-Geschäft ebnete: Britney Spears, Christina Aguilera und Justin Timberlake machten dort ihre ersten Schritte.

Die Weltwirtschaftskrise trieb 1933 Millionen Amerikaner auf die Straße. Doch Walt Disney gelang ein Geniestreich: Die von der Krise schwer getroffene Uhrenfabrik Ingersoll-Waerbury bekam von ihm den Auftrag, eine Micky-Maus-Uhr zu produzieren. 1935 wurden bereits zwei Millionen Exemplare verkauft, Firma und Arbeitsplätze gesichert.

Eine erste Erfolgsphase hatte Micky Maus in den 30ern, durch die Wandlung von punktförmigen Augen in umrandete. Sie brachten der Maus eine lebendigere Mimik.

Fantasia war ein Film aus dem Jahr 1940, indem Micky als Zauberlehrling auftrat. Der Film verhalf Micky zu mehr Beliebtheit. Die erstmals eingesetzten Farben und der Stereoton waren damals bahnbrechend.

General Foods, einer der ehemals umsatzstärksten Lebensmittelhersteller der Welt, zahlte Disney 1934 die damals unvorstellbare Summe von 1,5 Millionen Dollar für die Erlaubnis, Disney-Cornflakes mit Micky zu vertreiben.

He’s going to learn to fly, zu deutsch „Er wird fliegen lernen“, war der Name des allerersten Micky-Maus-Hefts im Jahr 1930.

Im Jahr 1923 gründete Walt Disney sein Disney-Imperium. Der Konzern macht heute jährlich rund 55 Milliarden Dollar Umsatz und verschafft 195.000 Mitarbeitern einen Arbeitsplatz.

Jascheroff, Mario ist seit 1990 die deutsche Stimme von Micky Maus.

Kollektionen mit Micky Maus gibt es unzählige: Auch das Modelabel Levi’s hat anlässlich des 90. Geburtstages eine Micky-Maus-Kollektion auf den Markt gebracht.

Liebe: Minnie Maus steht zwar im Schatten des Mäuserichs, doch ihr Debüt hatte sie im selben Cartoon: Da ruft sie Micky vom Ufer aus, in ihren riesigen Pumps, ein „Yoohoo!“ zu. Der Anfang einer beispiellosen Liebesgeschichte.

Mickey Maus sollte Mortimer Mouse heißen

Mortimer Mouse sollte der ursprüngliche Name von Micky sein. Doch Walt Disneys Frau Lillian konnte ihn von Micky überzeugen.

Neben Donald Duck ist Micky Maus eine der wenigen Trickfilmfiguren, die einen Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood haben.

O’Neil, Dan, Mitglied der Zeichner-Gruppierung „Air Pirates“, sorgte in den 70ern für einen Skandal: Er publizierte die Comic-Hefte „Air Pirates Funnies“, in denen Micky und Minnie Drogen nahmen.

Paul Murry war seit 1937 bis 1980 für die Micky-Maus-Zeichnungen in den Comic-Heften verantwortlich.

Erstes Disneyland eröffnete 1955

Querdenker und ein Visionär war Walt Disney allemal: Bei der Eröffnung des ersten Disneyland-Vergnügungsparks in Kalifornien 1955 sagte er: „Disneyland wird niemals ganz fertig sein. Solange es Fantasie in der Welt gibt, wird Disneyland ewig fortgesetzt.“

Romano Scarpa war ab 1956 der bedeutendste Zeichner der Micky Maus in Europa. Die hohe Nachfrage nach Micky-Maus-Heften aus Amerika sorgte 1950 dafür, dass die Comics für den europäischen Markt fortan in Italien und später auch in Dänemark gezeichnet wurden.

Steamboat Willie war der siebenminütige Zeichentrickfilm, der zum Durchbruch des Mäuserichs führte. Er wurde am 18. November 1928 im New Yorker Colony Theater uraufgeführt.

Ton trug dabei maßgeblich zum Erfolg von Micky Maus bei: „Steamboat Willie“ war einer der ersten vertonten Zeichentrickfilme und Micky Maus der erste animierte Charakter, der sprechen konnte. Seine ersten Worte („Hot Dog“) waren 1929 in „The Karnival Kid“ zu hören. Zwanzig Jahre lang war Walt Disney selbst die Stimme von Micky Maus.

Ub Iwerks war ein Cartoonist mit ostfriesischen Wurzeln, den Walt Disney erstmals damit beauftragte, die Mäusefigur im Frühjahr 1928 zu zeichnen.

Vier Finger gehören zu Micky, wie zu den meisten Zeichentrickfiguren. Das sollte den Zeichenaufwand verringern.

Walter Elias Disney nahm bereits mit 14 Jahren Kunstunterricht. 1919 begann er, mit dem Zeichner Ub Iwerks Werbefilme zu entwerfen. Mit seinem Bruder Roy Disney, der sich um das Finanzielle kümmerte, gründete Walt Disney 1923 das Disney Brothers Cartoon Studio – den Vorläufer der Walt Disney Company.

X-mal wandelte sich Micky: Er trat nicht nur als Matrose, sondern auch als Zauberlehrling auf.

YouTube: Auf der Plattform waren 2017 Videos zu finden, in denen Micky Maus seine geliebte Minnie zu Tode erschreckt. Eine Fälschung, die für Kinder verstörend wirkte. Daraufhin musste YouTube seinen Jugendschutz überprüfen.

Zum Geburtstag: Alles Liebe, Micky!