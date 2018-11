Versuchter Waffenhandel: Zwei Männer festgenommen

Zwei Senioren aus Miesbach wurden festgenommen, weil sie laut dem Bayerischen Landeskriminalamt einen Waffenhandel geplant hatten.

Miesbach/München (dpa/lby) - Wegen eines geplanten Waffendeals sind im oberbayerischen Landkreis Miesbach zwei Männer festgenommen worden. Wie das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) am Dienstag mitteilte, wollte das Duo eine illegal beschaffte vollautomatische Maschinenpistole samt 40 Schuss der dazugehörigen Munition weiterverkaufen.

Die beiden 70 und 78 Jahre alten Männer - beide stammen aus dem Landkreis Miesbach - hatten sich die Maschinenpistole vom Typ Uzi und auch die Munition zuvor in Tirol besorgt. Motiv des versuchten Waffenhandels sei vermutlich Geld gewesen, teilte das LKA mit. Details über den Preis, den Verkäufer in Tirol und den Interessenten in Deutschland nannte die Polizei nicht. Die beiden Männer wurden dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

