„Vermisse dich so sehr“: Surf-Star stirbt nach Horror-Unfall – Tochter nimmt rührend Abschied

Von: Yannick Hanke

Mit nur 44 Jahren ist ein Surf-Star tragisch ums Leben gekommen. Er hinterlässt drei Kinder. Seine Tochter äußert sich auf Instagram emotional.

Bali – Das Meer war seine Heimat, die Wellen sein Zuhause. Surf-Star Mikala Jones glitt jahrelang über die Meere der Welt. Schon vor Jahren war der gebürtige Hawaiianer nach Bali gezogen, das Abenteuer lockte. So auch am Wochenende (8./9. Juli), als der 44-Jährige mal wieder auf dem Wasser unterwegs war. Es sollte jedoch sein letzter Wellenritt werden.

Surf-Star verstirbt mit nur 44 Jahren nach Horror-Unfall – Tochter mit bewegenden Abschiedsworten

Jones war verschiedenen Medienangaben zufolge, darunter CNN, an der indonesischen Küste der Mentawai-Insel unterwegs, als sich das tödliche Unglück ereignete. Die Surf-Flosse seines Bretts soll sich in den Oberschenkel des Surf-Stars geschoben haben. Die Leiste sei verletzt worden, der 44-Jährige hätte sich eine etwa zehn Zentimeter lange Schnittwunde an der Innenseite des Oberschenkels zugezogen. Und: das Brett durchtrennte die Oberschenkelarterie. Ähnlich dramatische Szenen ereigneten sich bei den Dreharbeiten für eine TV-Sendung, bei der die Hand von einem TV-Star von einem Hai zerfetzt wurde.

Jones sei anschließend direkt in eine Klinik gebracht worden. Doch kam jede Rettung für den Surf-Star zu spät, der Blutverlust war zu enorm – und der 44-Jährige erlag seiner Verletzung. Besonders tragisch: Der Australier war Vater von drei Kindern. „Ich kann es nicht fassen. Das fühlt sich nicht echt an“, trauert Tochter Isabell auf Instagram um ihren Papa. Dazu hat sie ein Foto gepostet, das sie in ihrer Kindheit zeigt, wie sie sich im Wasser an den Hals ihres Vaters schmiegt.

„Ich liebe dich so sehr, Papa“: Tochter trauert um Surf-Star Mikala Jones

Doch damit nicht genug. Die Tochter vom verstorbenen Surf-Star teilt weitere Fotos aus ihrer Kindheit mit ihrem Vater, beide wirken stets sehr glücklich. Das Surfbrett ist dabei der stete Begleiter.

„Ich liebe dich so sehr, Papa. Ich wünschte, ich könnte dir eine letzte Umarmung geben. Ich wünschte, ich könnte dir noch einmal sagen, wie lieb ich dich habe und wie dankbar ich bin, den besten Vater der Welt zu haben“, heißt es weiter von Isabelle Jones. Emotional aufgewühlt war auch ein Surfer, der nach seinem Surf-Gang Drohnenaufnahmen sah und in Tränen ausbrach.

„Es ist viel zu früh“: Surf-Star Mikala Jones erliegt Verletzung – Tochter mit emotionaler Nachricht auf Instagram

„Ich wünschte, du wärst noch hier bei uns. Du hättest noch nicht gehen dürfen. Es ist viel zu früh“, schreibt die Tochter vom toten Surf-Star. Sie könne ihren Schmerz kaum beschreiben und in Worte fassen. Und dennoch fasst sie sich ein Herz und versucht, ihre Gefühlswelt darzulegen:

Das Meer war sein Zuhause: Surf-Star Mikala Jones ist mit nur 44 Jahren verstorben. © mikalajones/isabellajones/Instagram (Screenshots/Montage)

„Ich wünschte, das Ganze wäre nie passiert und wir könnten morgen zusammen surfen gehen. Ich weiß nicht, wie ich es in Worte fassen soll.. Das Leben wird nie wieder dasselbe sein ohne dich. Ich vermisse dich so sehr“, schreibt Isabelle abschließend über den verstorbenen Surf-Star. (han)