Großer SEK-Einsatz in Minden – zahlreiche Festnahmen 

In Minden wurde eine Person festgenommen (Symbolbild).

Bei der Razzia in Minden und Umgebung durchkämmten die Polizisten mehrere Gebäude. Dabei wurde Privateigentum zerstört.

Minden – Ein Sondereinsatzkommando durchsucht aktuell mehrere Wohnungen in NRW. Im Zuge einer großangelegten Drogenrazzia werden auch Gebäude in Minden und Lübbecke durchkämmt. Bei den betroffenen Objekten besteht laut Polizei der Verdacht des Betreibens von professionellen Indoor-Cannabis-Plantagen, berichtet owl24.de*.

Vier Verdachtspunkte bei Minden

Mit einem Großaufgebot wurde ein Anwesen bei Minden abgegrast. Dabei gingen die Ermittler offenbar strebsam vor. Bei dem Einsatz wurde ein Zaun beschädigt. Bereits am Montag nahm das SEK 13 Objekte in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen unter die Lupe. Unter anderem in diesen Orten:

Minden

Lübbecke

Kreis Schaumburg

Hannover

Die Beamten fanden einige Hanfpflanzen. Mehrere Betreiber der Drogen-Plantagen aus dem Kreis Minden-Lübbecke wurden verhaftet. Rund zehn Polizeifahrzeuge waren vor Ort. Gegen die Verdächtigen werden nun Strafverfahren eingeleitet. Die Fahnder hatten sie schon länger mit Drogen in Verbindung gebracht.

+ Zahlreiche Cannabis-Gewächse wurden in Minden und Umgebung entdeckt. © picture alliance/dpa

Drogenrazzia in Minden

An der Königsstraße zeigten sich Anwohner überrascht über das Großaufgebot der Polizei. Die Beamten suchten in einer Wohnung nach Cannabis-Pflanzen. Sie wurden fündig. Wenig später wurde der Besitzer dem Haftrichter vorgeführt.

Bei einer Hausdurchsuchung in der Nähe von Minden wurden am Dienstag weitere Drogen entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befindet sich das betroffene Gebäude in Petershagen-Ilvese. Die Polizisten beschlagnahmten die Cannabis-Gewächse. Weitere Untersuchungen der Pflanzen sollen Aufschluss über Alter und Ernteertrag geben. Die Wohnung wurde bis zum Ende des SEK-Einsatzes bewacht. Der Betreiber konnte bislang nicht auswendig gemacht werden.

*owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.