Nervöser Radfahrer macht Polizisten stutzig – eine Kontrolle bringt Ungeahntes ans Licht

In Nordrhein-Westfalen kontrollierte die Polizei einen nervösen Radfahrer. Was die Kontrolle ergab, hätten die Beamten nicht für möglich gehalten.

Minden – Der Vorfall ereignete sich bereits am Montagmorgen im westfälischen Minden. Ein Radfahrer bemerkte einen Streifenwagen der Polizei und versuchte, zu flüchten. Kurze Zeit später konnten die Beamten den Mann stoppen, wie owl24.de* berichtet.

Bei Kontrolle in Minden: Radfahrer wirkt nervös

Auf der Ringstraße fiel der Fahrradfahrer den Polizeibeamten gegen 3.25 Uhr auf. Als der Mann den Streifenwagen bemerkte, bog er hektisch in die Friedrichstraße ab. Hier konnte die Polizei ihn stoppen und kontrollieren. Sofort fiel auf, dass der 27-Jährige sichtlich nervös wirkte. Als er sein Verhalten erklären wollte, verstrickte er sich in Widersprüche. Daraufhin kontrollierten die Polizisten den Rucksack des Mindeners. Darin befand sich eine umfangreiche Einbruchs-Ausrüstung.

Nach Fahrradkontrolle: Beamte checken auch die Wohnung in Minden

Nachdem sie das Einbruchwerkzeug im Rucksack des Mindeners gefunden hatten, überprüften die Beamten auch die Wohnung des Mannes. Und sie hatten sich nicht getäuscht. In der Wohnung fanden sie massenweise Diebesgut vor. Der Mann konnte nicht erklären, wo die Gegenstände in seiner Wohnung herkamen. Daraufhin verweigerte er jede weitere Aussage.

Diebesgut in Mindener Wohnung: Beute klärt frühere Fälle

Die Polizei fand in der Wohnung in Minden unter anderem Fahrräder, Laptops, Schmuck und Geldbörsen. Es mussten zwei weitere Bullis organisiert werden, um all das Diebesgut abtransportieren zu können. Die konfiszierten Gegenstände konnten unmittelbar mit vorangegangenen Strafverfahren in Verbindung gebracht werden.

Offensichtlich hatte sich der Mann auf Fahrraddiebstähle und Einbrüche in Autos spezialisiert. Er wurde vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt, der gegen den Mindener einen Haftbefehl erließ.

