Mit diesen Ausreden entkommen Autofahrer dem Blitzer-Bußgeld

Von: Simon Mones

Teilen

Geblitzt zu werden, kann teuer sein. Viele Autofahrer versuchen, das Bußgeld zu umgehen, doch nur wenige Ausreden funktionieren tatsächlich.

Stuttgart - Um nicht in die Radarfalle zu fahren, nutzen viele Deutsche laut einer Umfrage eine Blitzer-Warn-App. Umso ärgerlicher ist es, wenn man dennoch erwischt wird. Dann sind einige Ausreden unter Autofahrern besonders populär, um dem Bußgeld vielleicht noch zu entkommen. Aber welche sind erfolgreich und bei welchen muss man trotzdem die kostspielige Strafe begleichen? Das zeigen einige Beispiele.

Verkehrszeichen nicht sichtbar verhindert im Einzelfall ein Bußgeld

Ein gängiges Argument unter Kraftfahrern ist, dass das Verkehrsschild nicht erkennbar war. Diverse Ursachen können dafür verantwortlich sein. Im Winter könnte es von Schnee bedeckt sein und im Sommer behindern oft Äste und Laub die Sicht. Die Tatsache, dass eventuell eine Geschwindigkeitsbegrenzung besteht, wird von Autofahrern meist erst dann bemerkt, wenn die Radarfalle zuschnappt - was häufig schneller geschieht, als man annimmt.

In diesem speziellen Fall könnte ein Widerspruch sinnvoll sein, wie Christian Marnitz, Spezialanwalt von Geblitzt.de, gegenüber der Bild ausführt: „Grundsätzlich müssen Verkehrsschilder leicht, einfach und schnell zu erkennen sein. Ist das nicht der Fall, könnte dies zum Grund für die Einstellung des Bußgeldverfahrens werden.“ Allerdings hängt dies stark vom individuellen Fall ab. Ein ortskundiger Fahrer hat mit dieser Begründung vor Gericht wahrscheinlich weniger Aussicht auf Erfolg, da er die Geschwindigkeitsbeschränkung kennen sollte.

Notstand kann Bußgeld verhindern: Rechtsexperte klärt auf

Im Kino und auf dem Bildschirm entgehen die Protagonisten häufig einer Geldstrafe durch einen medizinischen Notfall, beispielsweise wenn die Ehepartnerin Wehen hat. Dies könnte auch in der Realität klappen. „Sind Leben in Gefahr, kann das einen Tempoverstoß auf dem Weg zur Notaufnahme rechtfertigen. Die Grundlage ist § 16 Ordnungswidrigkeitengesetz – Rechtfertigender Notstand“, so Marnitz.

Das stellt jedoch keinen universellen Schutz gegen Geschwindigkeitskontroll-Fotos dar. Denn im Falle eines Bußgeldverfahrens muss belegt werden, dass tatsächlich eine Notfallsituation vorlag.

Manche Ausrede kann tatsächlich helfen um ein Bußgeld herum zukommen. © Lobeca/Imago

Schnelllebigkeit hat ihren Preis

Es gibt Autofahrer, die einfach deshalb zu schnell fahren, weil sie unter Zeitdruck stehen. Vielleicht müssen sie zu einem Meeting oder spüren einen dringenden Harndrang. Es ist frustrierend, wenn man aus solchen Gründen geblitzt wird. Doch als Entschuldigung ist das kaum akzeptabel - gerichtlich wurde festgestellt, dass selbst heftiger Durchfall nicht ausreichend ist, wie n-tv berichtet.

„In der regelmäßigen Rechtsprechung führt eine solche Ausrede fast nie zum Erfolg. Es sei denn, es gäbe gewichtige gesundheitliche Gründe“, unterstreicht der Fachmann Marnitz. Sobald etwa Inkontinenz festgestellt ist, ist es die Pflicht des Fahrers, angemessen und präventiv zu handeln.

Unklarer Fahrer oder Kennzeichen: Anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen

Es gibt jedoch auch Momente des Glücks. Obwohl der Blitz der Radarfalle ausgelöst wird, kommt der Bußgeldbescheid möglicherweise nicht an. Wahrscheinlich, weil das Foto nicht klar genug ist. Selbst wenn es zugestellt wird, ist die Bildqualität häufig nicht optimal. Die Identifizierung der Person am Lenkrad könnte dann schwierig sein. Ideale Bedingungen für einen Freispruch!

Die Autozeitung legt dar: „Ist die Person am Steuer auf dem Bild nicht eindeutig zu identifizieren, etwa weil das Gesicht verdeckt oder unscharf ist, können Betroffene Einspruch gegen den Bescheid erheben.“ Das Foto des Blitzers stellt das entscheidende Indiz im Bußgeldprozess dar, da hier die Verantwortlichkeit des Fahrers, nicht jedoch die des Halters, zur Anwendung kommt.

Bußgeldkatalog: Mit welchen Geldstrafen Verkehrssünder rechnen müssen Fotostrecke ansehen

Blitzer im Halteverbot: Ein kniffliger Rechtsfall

Es müsste dagegen offensichtlich sein, wenn das Radarauto oder der Biltzer-Anhänger im Halteverbot parkt. Schließlich handelt es sich dabei um einen Verstoß gegen die Verkehrsordnung. Mit dieser Begründung müsste sich das Strafgeld doch sicherlich umgehen lassen. Oder vielleicht doch nicht?

In Wahrheit ist die Situation komplizierter, wie Marnitz im Interview mit der Bild darlegt: „Hier gilt § 46 der Straßenverkehrsordnung. Diese Vorschrift erlaubt Antragstellern in bestimmten Einzelfällen Ausnahmegenehmigungen. In der Regel wird diese von den zuständigen Behörden auch erteilt, wenn Gründe für eine Geschwindigkeitsüberwachung zum Schutz von Kindern, Radfahrern, Fußgängern oder an Gefahrenstellen vorliegen.“ Das bedeutet: Es ist äußerst schwierig, gegen das Bußgeld - und möglicherweise auch gegen Punkte in Flensburg - vorzugehen.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Nadja Pohr sorgfältig überprüft.