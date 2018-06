Mann geht in Bäckerei und zieht ein Jagdmesser - Der Grund ist kurios

Im niedersächsischen Hitzacker ist es zu einem kuriosen Vorfall gekommen. Ein Mann hat in einer Bäckerei ein Messer gezogen.

Hitzacker - Bewaffnet mit einem Jagdmesser hat ein 54-Jähriger in Niedersachsen versucht, Süßes zu erbeuten. Der Mann betrat trotz eines Hausverbots eine Bäckerei in Hitzacker, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte. Dort geriet er in Streit mit der Verkäuferin. Er zog ein Jagdmesser hervor, schnitt sich mehrere Stücke von einem Kuchen ab und wollte damit verschwinden.

Lesen Sie auch: 2,84 Promille: Betrunkener liefert sich unfassbare Verfolgungsjagd mit ungewöhnlichem Gefährt

Zwei Kunden konnten den 54-Jährigen überwältigen und entwaffnen. Der Mann suchte das Weite, Messer und Kuchen blieben bei dem Vorfall am Sonntag am Tatort zurück. Die Polizei ermittelt nun wegen bewaffneten Ladendiebstahls. Warum der Mann Hausverbot hat, wurde nicht mitgeteilt.

dpa

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa / Ingo Wagner (Symbolbild)