An spanischem Urlaubsstrand: Videos zeigen seltenen Blauhai im Mittelmeer

Von: Bjarne Kommnick

Vor der Küste Menorcas haben Einwohner einen Blauhai nah an der Küste gefilmt. (Symbolbild) © MindTraveler / imago

Vor der Küste Menorcas haben Einwohner einen seltenen Hai im Hafenbecken gefilmt. Eigentlich kommt seine Art nicht so nah an die Küste.

Menorca – Auf der spanischen Balearen-Insel Menorca im Mittelmeer ist es in der vergangenen Woche zu einer seltenen Begegnung zwischen Mensch und Tier gekommen. Im Netz auf Twitter kursieren Aufnahmen von Einwohnern und Urlaubern der Insel, die einen Blauhai im Hafenbecken der Stadt Ciutadella de Menorca an der Westküste der Insel zeigen.

Insel Menorca Fläche 695,7 km² Bevölkerung 96.620 Hauptstadt Maó

Insel-Bewohner filmen seltene Hai-Begegnung vor Menorca

Für die Insulaner sei die Begegnung mit dem Hai ein seltener Anblick. Denn in der Regel würden sich Blauhaie nicht so nah an die Küste begeben, wie menorca.info zuvor berichtet hatte. Deshalb sei davon auszugehen, dass das Tier krank oder verletzt sei. Bereits Anfang des Jahres sei vor der Küste der Nachbarinsel Mallorca am Strand von Cala Llombards ein Blauhai entdeckt worden. Dort habe sich ein verletztes Exemplar kurz im Sand gewälzt und sei kurz darauf wieder weggeschwommen. Nicht die einzige seltene Begegnung im Mittelmeer, vor der Küste Sevillas hatten Fischer sogar versehentlich einen Mondfisch gefangen.

Im vergangenen Jahr wurde zudem schon ein Blauhai in der Nähe des Leuchtturms Cavalleria auf Menorca gesichtet, so menorca.info. Der nächst zurückliegende bekannte Fall von Blauhai-Sichtungen nahe der Inseln sei 2017 gewesen. Damals habe ein Hai international für Aufsehen gesorgt, weil er vor einem gefüllten Badestrand mit Touristen aufgetaucht war. Zuletzt filmten Forscher vor Mallorca sogar eine Haiart, die bereits als ausgestorben galt.

Blauhaie auch in der Nordsee zu Gast

Blauhaie treten laut der Plattform Fischlexikon insbesondere in küstenfernen ozeanischen Gewässer abseits des Küstenschelfs auf. Er lebe in allen tropischen oder gemäßigten Meeren. In den Sommermonaten würde er deshalb gelegentlich sogar in der Nordsee zu Gast sein. Blauhaie erreichen eine Größte von rund 3,40 Metern.

Sie erreichen eine Geschwindigkeit von rund 60 Kilometern pro Stunde und sind für große Wanderungen durch das Meer bekannt. Die längste Wanderungsstrecke, die bislang ermittelt werden konnte, stammte dabei von einem Tier, welches vor der Küste Neuseelands markiert und rund 12.000 Kilometer davon entfernt, vor der Küste Chiles, wieder gefangen wurde. Er frisst fast alles, was er erbeuten kann und wird bis zu 20 Jahre alt.

