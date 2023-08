Tagesschau-Moderatorin Daubner sagt plötzlich „Yolo“ und wundert sich anschließend

Jugendwort des Jahres gesucht

Haben Sie schon einmal von „Rizz“, „NPC“ oder „Slay“ gehört? Nein? Dann sind Sie vermutlich über 20. Die Begriffe stehen zur Wahl des Jugendwortes von 2023. Die Tagesschau klärt auf.

Hamburg – Nanu, was war denn da los? Inmitten der Berichterstattungen über die Unwetter in Slowenien, Österreich und Kroatien, der Inflation in Europa und dem Krieg in der Ukraine fällt bei der Tagesschau plötzlich der Begriff „Yolo“. Mal abgesehen von einer etwas unglücklichen Bezeichnung für „Mutter“ vor einigen Wochen sind Wortentgleisungen in der Nachrichtensendung eher ungewöhnlich; und in diesem Fall auch nicht ungewollt.

Denn „Yolo“ steht zur Auswahl für das Jugendwort 2023, deren Top-Ten-Anwärter ARD-Moderatorin Susanne Daubner in der Tagesschau vorgestellt hat.

Moderatorin Daubner trägt Liste für Jugendwort des Jahres „auf lock“ vor

Seit 2008 wird jährlich unter der Leitung des Langenscheidt-Verlags das Jugendwort des Jahres gesucht. Anfänglich noch ausschließlich durch eine Jury der Duden-Herausgeber, seit 2020 kann sich jeder in Deutschland an der Wahl beteiligen. Zunächst werden Vorschläge von Jugendlichen auf der Homepage des Verlags gesammelt und eine Bestenliste erstellt. Anschließend können Stimmen für die zehn besten Wörter und Phrasen abgegeben werden, um die Top-Drei zu ermitteln.

Unter der folgenden Liste wird das Jugendwort 2023 gesucht, wie Daubner „auf lock“ einmal mehr bei der Tagesschau vorträgt:

Die Begriffe leiten sich oftmals aus bestehenden, alltäglichen Formulierungen ab oder werden aus anderen Sprachen abgeleitet, in der Regel aus dem Englischen. Vor allem die sozialen Medien tragen dazu bei, dass sich Wörter und Phrasen im Sprachgebrauch von Jugendlichen etablieren.

Bestes Beispiel: „Rizz“ aus der diesjährigen Top-Ten-Liste, was aus dem englischen Wort für „Charisma“ herleitet, und laut dem Online-Wörterbuch für englische Slangwörter Urban Dictionary eine längere Variante von „Rizzma“ ist. Der Ausdruck ist demnach in der Gegend um South Baltimore in den Vereinigten Staaten schon lange gebräuchlich und wurde durch den auf der Streaming-Plattform Twitch bekannten Gamer Kai Cenat auch hierzulande bekannt.

Jugendwort des Jahres 2023: Das bedeuten die Begriffe

Auf Lock: Eine Abkürzung für „auf locker gemacht“; also ohne große Schwierigkeiten eine Aufgabe bewältigt. Darf er so?: Eine Abwandlung von „Darf der das?“, also ein Ausdruck der Verwunderung. Digga(h): Eine Anrede für einen Kumpel, Kollegen oder Bekannten, vor allem aus Norddeutschland. Goofy: Aus dem Englischen, heißt übersetzt so viel wie „tollpatschig“ oder „ulkig“. Kerl*in: Anrede für einen männlichen Freund, in gegenderter Form. NPC: Steht für „Non-Player-Character“ und kommt aus der Videospielwelt. Damit sind vom Computer gesteuerte Spielfiguren gemeint. Rizz: Eine Abkürzung für „Charisma“; beschreibt die Fähigkeit einer Person zu flirten und verbal charmant zu sein. Slay: Aus dem Englisch und steht eigentlich für „jemanden erschlagen“. Wird unter Jugendlichen ins Positive umgewandelt und gilt als Ausdruck der Bewunderung. Side eye: Stammt aus der TikTok-Welt und darf ein bisschen wie abfälliges Augenrollen verstanden werden. Damit soll Verachtung oder Missbilligung ausgedrückt werden („von der Seite anschauen“). Yolo: Eine Abkürzung für die englische Phrase „you only live once“; also „man lebt nur einmal“.

Jugendwort des Jahres 2023: Noch bis Mitte September können Stimmen abgegeben werden

Über die Homepage des Langenscheidt-Verlags kann jeder noch bis zum 13. September seine Stimme für das Jugendwort des Jahres 2023 abgeben. Anschließend werden eine Woche lang die Votes ausgewertet und die Top-Drei ermittelt. Relevant dafür sind allerdings nur die Stimmen der Teilnehmenden zwischen 10 und 20 Jahren. Ab dem 20. September wird dann der Sieger-Begriff gesucht. Am 11. Oktober schließt die Abstimmung.

Im vergangenen Jahr hat übrigens „Smash“ das Rennen gemacht. Das Jugendwort des Jahres 2022 stammt aus dem Smartphone-Spiel „Smash or Pass“, das von Prinzip vergleichbar wie die Dating-App Tinder funktioniert, nur dass man bei „Smash or Pass“ nur hypothetisch Personen (meist Berühmtheiten) durch- oder abwinkt. Jugendliche verstehen unter „Smash“ deshalb so viel wie: „etwas mit jemandem anfangen“.

Auch wenn die Jugendsprache in der Regel schnelllebig ist – einige Worte scheinen aber so schnell nicht aus der Mode zu kommen. So stand „Yolo“ vor rund zehn Jahren schon einmal zur Auswahl – und hat sogar gewonnen, wie auch Daubner am Ende des Video-Clips anmerkt. Etwas „goofy“ kam indes eine Kundenfrage der Tagesschau zuletzt daher, dass eine Mitarbeiterin vom WDR zu den „Wahren Preisen“ bei Penny befragt wurde. Von vielen Zuschauern wurde das eher mit einem kritischen „side eye“ quittiert. (rku)

