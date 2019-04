Model (37) will ihre beiden  Hunde-Babys retten - wenig später ist sie selber tot 

Das brasilianische Model Caroline Bittencourt ist tot. Die 37-Jährige starb bei dem Versuch ihre beiden Hunde-Welpen vor dem Ertrinken zu retten.

Sao Paolo - Die Liebe zu ihren beiden Hunde-Welpen wurde dem brasilianischen Model Caroline Bittencourt zum Verhängnis. Die 37-Jährige Mutter und Influencerin ertrank am Sonntag bei dem Versuch ihre Hunde-Babys aus dem Wasser zu retten.

Es sind dramatische Szenen, die ein Freund von Model Caroline Bittencourt nach ihrem Tod beschreibt. Demnach seien die 37-Jährige und ihr Mann Jorge Sestini gemeinsam mit den beiden Hundewelpen auf einem Bootsausflug in der Nähe von Sao Paolo gewesen, als ein Sturm aufzog. Wegen des starken Windes seien dann die Hunde über Bord gegangen. Das löste wohl eine Kurzschlussreaktion bei Caroline Bittencourt aus: „Sie sprang ins Meer, um ihre beiden Welpen zu retten“, berichtet Can Saad gegenüber der englischen Dailymail.

Ehemann springt auch ins Wasser und kann seiner Frau doch nicht helfen

Auch Bittencourts Ehemann Jorge soll daraufhin ins Meer gesprungen sein, um seine Frau zu retten. Allerdings konnte er sie offenbar nicht erreichen und die beiden wurden wegen des Sturmes getrennt: Jorge „musste drei Stunden in Richtung Küste schwimmen, um zu überleben“, berichtet Saad weiter.

Für den Ehemann war es ein traumatisches Erlebnis: „Er versuchte sie zu retten. Er sah Carol ertrinken und konnte sie nicht retten“, erzählte der Manager des Models Andreia Boneti und fügte hinzu, dass Jorge unter Schock stehe.

Der Ehemann konnte schließlich lebend aus dem Wasser gerettet werden. Für Caroline Bittencourt kam hingegen jede Hilfe zu spät. Ihr Vater Orley beteiligte sich dem Bericht der Dailymail nach bei der Suche und half letztendlich nach eigener Aussage dabei den Körper seiner toten Tochter aus dem Meer zu ziehen.

Caroline Bittencourt hinterlässt eine 17-Jährige Tochter aus einer früheren Beziehung. Erst im Januar hatten sie und Jorge Sestini geheiratet.

