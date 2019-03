Bus prallt mit Autos zusammen - zahlreiche Schwerverletzte

In Mönchengladbach ist ein Linienbus mit zwei Autos zusammengefahren. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt, einige schwer.

Mönchengladbach - Bei einem Bus-Unfall in Mönchengladbach sind mindestens neun Menschen schwer verletzt worden. Dutzende Menschen wurden am Unfallort untersucht, mindestens fünf weitere wurden leichter verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Samstagabend sagte. Zuerst war die Rede von mindestens 36 Verletzten gewesen.

Ein Linienbus und zwei Autos waren am frühen Samstagabend ineinander gefahren. Die Unfallaufnahme dauerte am Abend an, die Ursache war unklar. Auch zur Identität der Beteiligten und der Verletzten war zunächst noch nichts bekannt.

+ Einsatzkräfte vor Ort: es soll 14 Verletzte geben. © dpa / Theo Titz

dpa