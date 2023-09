9 bodenlose Mogelpackungen, die dich im Supermarkt veräppeln

Von: Felicitas Breschendorf

Beim Einkaufen kannst du nur schwer erkennen, ob das Produkt wirklich hält, was es verspricht. Diese Liste wird dir helfen.

Von außen riesengroß, innen aber nur Luft. Vielleicht hast du dieses Gefühl immer häufiger, wenn du Produkte aus dem Supermarkt öffnest. Die Verbraucherzentrale Hamburg deckt jeden Monat solche Mogelpackungen auf. Zum Beispiel die Erdnusslocken von Lorenz im Juli 2023.

Mogelpackungen in den Regalen nehmen zu

Dieses Gefühl hat nicht nur etwas mit dem Inflation Creep zu tun – so nennt man die Angst vor der Inflation – es ist auch wirklich real: Mogelpackungen nehmen in den Regalen zu, wie die Verbraucherzentrale Hamburg mitteilt.



„Im ersten Halbjahr 2023 verzeichneten wir einen neuen Rekord an Beschwerden über Shrinkflation“, sagt Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg. Der Begriff, eine Mischung aus dem englischen Wort „shrink“ für „schrumpfen“ und der Inflation, bezeichnet das Phänomen, wenn Produkte aufgrund der Inflation schrumpfen. Die Inhalt wird weniger, während der Preis gleich bleibt. Eigentlich wird das Produkt also teurer, ohne dass es die Marke sichtbar macht.



Am 25. August verzeichnete die Verbraucherzentrale Hamburg bereits 75 Mogelpackungen, im Jahr zuvor waren es zu dem Zeitpunkt erst 50. Die Preissteigerung der Produkte sei zudem unverhältnismäßig. „Die meisten der von uns gezeigten Beispiele übertreffen bei weitem die Inflationsrate“, sagt Ina Bockholt von der Stiftung Warentest. Die Inflation lag für Lebensmittel im Juli 2023 bei elf Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Passe beim Einkaufen auf diese 9 Produkte auf

Verbraucher und Verbraucherinnen können im Laden nur schwer erkennen, ab wann es sich bei einem Produkt um eine Mogelpackung handelt. Von außen sieht zum Beispiel die Chipstüte ja genauso voll aus wie zuvor. Zu Hause sind sie dann enttäuscht, ähnlich wie diese Käuferin, die eine Pizza für vegan hielt, die es am Ende gar nicht war.



Um dich rechtzeitig zu warnen, siehst du hier neun Mogelpackungen, welche die Verbraucherzentrale Hamburg entlarvte. Die Produkte gibt es bei verschiedenen Supermärkten, wie Kaufland, Rewe, Edeka, dm und Budni. Wenn du das nächste Mal einkaufst, kannst du auf sie achten:

1. Listerine Mundspülung (Mogelpackung des Monats September)

Listerine Mundspülung Total Care © Verbraucherzentrale Hamburg

2. Pommes Chips von Lorenz

Pommels Original Family Pack © Verbraucherzentrale Hamburg

3. Sodastream Orangen-Geschmack

Sodastrean Orangen-Geschmack © Verbraucherzentrale Hamburg

4. Babynahrung Hipp Frucht und Getreide

Hipp Himbeere in Apfel mit Dinkelgrieß © Verbraucherzentrale Hamburg

5. Alnatura Pizza Margherita

Alnatura Pizza Margherita © Verbraucherzentrale Hamburg

6. Paprika-Gewürz BioWagner

BioWagner Bio Paprika edelsüß © Verbraucherzentrale Hamburg

7. Aperol Spritz

Aperol Spritz fertig gemixt © Verbraucherzentrale Hamburg

8. Always Slipeinlagen

Always Dailies Cotton Protection Slipeinlagen normal © Verbraucherzentrale Hamburg

9. Duschgel Duschdas Men

Duschdas Men Sport 3in1 © Vebraucherzentrale Hamburg

