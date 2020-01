Milliardär sucht Frau für Weltall-Reise: Sie braucht „speziellen Fähigkeiten“

Will mit neuem Anhang zum Mond: Yusaku Maezawa

Er sieht passabel aus, hat jede Menge Geld und offeriert eine ganz besonderen Liebes-Trip: Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa sucht eine Frau für seine Reise zum Mond.

Der Milliardär Yusaku Maezawa will mit dem Raumschiff „Big Falcon Rocket“ eine Woche lang den Mond umrunden

Für den Weltall-Trip sucht der 44-Jährige eine neue Freundin

Wer sich bewerben will, kann das online tun

Tokio - „Ich liebe Dich bis zum Mond und wieder zurück“: Der exzentrische Milliardär Yusaku Maezawa will den romantischen Spruch wörtlich nehmen. Für einen Flug zum Mond wünscht er sich eine neue Freundin und will mit einer Online-Suche eine „Lebenspartnerin“ finden.

Die irdischen Voraussetzungen hat Maezawa bereits geschaffen: Laut Medien trennte er sich kürzlich von seiner Freundin. Er beginne sein Leben neu, erklärt der 44-Jährige bei der Vorstellung seiner Online-Partnersuche. Da er „Gefühle der Einsamkeit und Leere“ zu spüren beginne, gebe es eine Sache, über die er nachdenke: „Weiter eine Frau zu lieben“, so Maezawa. Mit ihr wolle er dann „unsere Liebe und Weltfrieden vom Weltall hinausschreien“.

Weltall/Universum: Maezawa will mit neuer Freundin zum Mond: So soll sie sein

Maezawa soll mit dem Raumschiff „Big Falcon Rocket“ ungefähr eine Woche lang den Mond umrunden. Das hatte SpaceX-Chef Elon Musk bei der Ankündigung der Reise im September 2018 gesagt. Frauen, die mit Maezawa zum Mond wollen, müssen Single und mindestens 20 Jahre alt sein, eine „helle Persönlichkeit“ und Interesse an einer Allreise haben sowie in der Lage sein, sich darauf vorzubereiten.

Bewerben können sich Frauen über ein Online-Formular, in dem sie auch nach ihrer Größe, ihrem Beruf, Hobby, und „speziellen Fähigkeiten“ gefragt werden. Zudem müssen Interessierte ein Foto von sich hochladen. Die Bewerbungsfrist endet am 17. Januar, eine Entscheidung will Maezawa Ende März treffen, wie es bei der Vorstellung der Partnersuche heißt, die der japanische Streamingdienst AbemaTV als eine eigene Dokumentation mit dem Titel „Full Moon Lovers“ plant.

Weltall/Universum: Yusaku Maezawa - Mit CDs und Klamotten zum Milliardär

Wie Musk ist auch Maezawa nicht nur Träumer, sondern auch Geschäftsmann. Begonnen hatte er 1998 mit dem Versand von CDs. Später machte der Japaner sein Geld vor allem mit dem Verkauf von Kleidung im Internet über die 2004 gegründete Webseite Zozotown.

Bei der Ankündigung seiner Mondreise 2018 hatte der japanische Kunstliebhaber erklärt, er werde sechs bis acht Künstler aus aller Welt mitnehmen, die nichts bezahlen müssten. Die Reise solle ihre Kunst inspirieren, sagte er.

