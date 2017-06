Mord an Joggerin: Unschuldiger steht am Pranger

Der Mord an einer Joggerin löste in ihrem Heimatort Endingen tiefe Bestürzung aus.

Nach dem Mord an einer Joggerin aus Endingen und einer französischen Studentin steht nun ein völlig unschuldiger Mann am Internet-Pranger. Dabei ist er nur der Kollege des Tatverdächtigen.

Endingen - Ein Lastwagenfahrer ist im Internet zu Unrecht wegen des Mordes an der 27 Jahre alten Joggerin aus Endingen an den Pranger gestellt worden - und hat nun Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Die Polizei ermittele wegen Verleumdung und übler Nachrede, sagte ein Sprecher der Freiburger Polizei am Dienstag. Der Mann arbeite zwar in der gleichen Spedition wie der Tatverdächtige 40 Jahre alte Fernfahrer, der am Freitag festgenommen wurde. Er habe mit dem Fall aber nachweislich und zweifelsfrei nichts zu tun. Entsprechende Unterstellungen in sozialen Medien seien falsch. Zuvor hatte die „Badische Zeitung“ berichtet.

Die Polizei hatte den mutmaßlichen Täter nach einem DNA-Treffer und der Auswertung österreichischer Mautdaten gefasst. Seit Samstag sitzt er in Untersuchungshaft. In Österreich wird ihm zudem ein Mord an einer junge Französin zur Last gelegt.

