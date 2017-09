Mord im Leipziger Rockermilieu: Angeklagte schweigen

Polizisten vor dem Landgericht in Leipzig, wo gegen vier Rocker der Hells Angels ein Prozess begonnen hat.

Bei einer Schießerei im Leipziger Rockermilieu stirbt ein Mann, zwei weitere werden schwer verletzt. Vermutlich ist ein Machtkampf eskaliert. Ein Prozess gegen vier Hells Angels soll den Hergang klären. Aber Richter stoßen auf Schweigen.

Leipzig - Ein Mitglied des Rockerclubs United Tribuns wird in Leipzig am helllichten Tag erschossen. Vier Mitglieder der Hells Angels sind wegen gemeinschaftlichen Mordes angeklagt. Wahrscheinlich waren Machtkämpfe der Auslöser für die tödlichen Schüsse im Sommer 2016. Das Landgericht Leipzig wird er schwer haben, den Hergang und die Motive zu erhellen: Gleich zu Beginn des Prozesses am Freitag lassen alle vier Angeklagten ihre acht Verteidiger erklären, dass sie „derzeit keine Angaben“ machen wollen.

Auch die ersten Zeugen, die erkennbar dem Lager der Hells Angels zuzurechnen sind, machen von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Sie waren bei der Schießerei dabei. Gegen sie wird selbst ermittelt, daher dürfen sie vor Gericht schweigen. Auch zwei 35 und 32 Jahre alte United-Tribuns-Mitglieder, die jeweils von einem Schuss getroffen wurden und nur knapp überlebten, schwiegen.

Sieben Schüsse abgefeuert

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft war die tödliche Eskalation ein Racheakt. Am Vormittag des 25. Juni 2016 habe der spätere mutmaßliche Schütze Streit mit dem Vizepräsidenten der United Tribuns gehabt. Daraufhin hätten die angeklagten Hells Angels den Plan zur Rache gefasst. Sieben Schüsse feuerte der mutmaßliche Haupttäter, ein bulliger 31-Jähriger mit Glatze, ab. Als ein 27 Jahre alter United Tribun getroffen zu Boden ging, sollen ihm die drei anderen, 35, 40 und 46 Jahre alten Angeklagten mehrfach gegen den Kopf und den Körper getreten haben. Das Opfer starb wenig später.

Die United Tribuns, eine im baden-württembergischen Villingen-Schwenningen gegründete Gang mit Mitgliedern vorwiegend aus dem Türsteher- und Bodybuilder-Milieu, waren zur Tatzeit noch relativ neu in Leipzig. Erst im Mai 2016 hatten sie laut ihrer Facebook-Seite ein Clubhaus in der Messestadt eröffnet. Die Leipziger Hells Angels lösten sich dagegen kurz nach der Schießerei auf.

Der Prozess am Landgericht Leipzig begann am Freitag schon zum zweiten Mal. Im ersten, im Juli begonnenen Anlauf war er wegen der Erkrankung eines Richters geplatzt. Für das Verfahren gelten verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Die Strafkammer hat Verhandlungstermine bis Januar 2018 vorgesehen. Am Dienstag (12. September) wird der Prozess fortgesetzt.

dpa