Schrecklicher Fund im Main-Kinzig-Kreis: Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Bitte um Hinweise

© Sebastian Kahnert/dpa Ein verdächtiger Renault führte die Polizei auf die Spur einer toten Frau im Main-Kinzig-Kreis. Die Behörden gehen von einem Tötungsdelikt aus. (Symbolbild)

Im Main-Kinzig-Kreis findet die Polizei die Leiche einer Frau – sie könnte getötet worden sein. Auf ihre Spur führt die Behörden ein verdächtiger Renault.

Schlüchtern – Im Main-Kinzig-Kreis hat die Polizei eine grauenhafte Entdeckung gemacht. Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Schlüchtern fanden die Behörden am Freitag (02.07.2021) eine tote Frau und gehen von einem Tötungsdelikt aus. Die Spuren, die zu dem Ort des Verbrechens führten gleichen einem Krimi.

Alles begann mit einer Meldung von Zeugen, die ein verdächtiges Fahrzeug am Bahnhof in Steinau an der Straße entdeckt hatten. Es handelte sich dabei um einen dunklen Renault Clio mit einem Kennzeichen des Main-Kinzig-Kreises und den Ziffern 666. In dem Fahrzeug befand sich nur ein Hund, dem es so schlecht ging, dass er tierärztlich versorgt werden musste.

Nach mutmaßlichem Tötungsdelikt im Main-Kinzig-Kreis: Polizei sucht Renault-Fahrer

Die Polizei überprüfte das Auto auf dessen Halter, was sie zum eigentlichen Tatgeschehen führte. In einem Einfamilienhaus fanden die Ermittlungsbehörden einen weiblichen Leichnam. Warum sie von einem Tötungsdelikt ausgeht, erklärt die Polizei in ihrer gemeinsamen Schilderung mit der Staatsanwaltschaft Hanau nicht. Jetzt bittet die Kriminalpolizei Gelnhausen um Hinweise, die zur Feststellung des Fahrers oder des Abstellzeitpunktes des Renault führen können, der die Ermittlungen ins Rollen gebracht hat. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06051 827-0 zu melden.

