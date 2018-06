Getötete Susanna F.: Verzweifelte Mutter macht der Polizei schwere Vorwürfe

Traurige Gewissheit: Bei der in Wiesbaden gefundenen Leiche handelt es sich um die vermisste 14-jährige Susanna aus Mainz. Ein Tatverdächtiger ist weiter auf der Flucht.

Am 22. Mai wurde Susanna (14) als vermisst gemeldet. Sie war mit Freunden in der Wiesbadener Innenstadt unterwegs gewesen und abends nicht wie abgesprochen nach Hause zurückgekehrt.

Am 6. Juni entdeckten Ermittler eine weibliche Leiche in Wiesbaden-Erbenheim.

Am 7. Juni steht zweifelsfrei fest - es ist Susanna.

Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach einem flüchtigen Tatverdächtigen, einem 20-jährigen Iraker. Ein mutmaßlicher Mittäter (35) wurde am Mittwochabend festgenommen aber am Donnerstag wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ein Verdächtiger ist weiter auf der Flucht.

Bundespolizei verteidigt Kontrolle bei Ausreise des Verdächtigen

12.15 Uhr: Ganz Deutschland diskutiert über den Fall Susanna F.: Die Mutter der getöteten 14-Jährigen macht der Polizei schwere Vorwürfe. Was sie zu sagen hat,lesen Sie in diesem Artikel auf extratipp.com*.

12.02 Uhr: Trotz unterschiedlicher Namen in den Ausweispapieren und auf der Bordkarte konnte Ali B., der die 14-jährige Susanna in Wiesbaden vergewaltigt und getötet haben soll, ungehindert in die Türkei fliegen. Bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle sei ein Abgleich von Flugticket und Pass nicht vorgesehen, teilte die Bundespolizei am Freitag in Potsdam mit. Im Rahmen der Luftsicherheitskontrolle sei ein derartiger Abgleich ebenfalls „derzeit rechtlich nicht möglich“.

Den Beamten der Bundespolizei wurden am Düsseldorfer Flughafen zwei irakische sogenannte Laissez-Passer-Dokumente mit je vier Namen und acht deutsche Aufenthaltsgestattungen von Ali B. und seinen mitreisenden Familienangehörigen gezeigt. „Die vorgelegten Dokumente waren echt, gültig und berechtigten zur Ausreise. Die Lichtbilder stimmten mit den Personen überein“, hieß es. Zu diesem Zeitpunkt löste der Name von Ali B. keinerlei Alarm aus: Er wurde erst zwei Tage später als Tatverdächtiger im Fall Susanna zur Fahndung ausgeschrieben.

AfD provoziert im Bundestag mit Schweigen für Susanna

10.17 Uhr: Die AfD hat sich im Bundestag mit einem unangekündigten Schweigen für die getötete Susanna mitten in einer Debatte den Vorwurf der Instrumentalisierung der Tat eingehandelt. Der AfD-Abgeordnete Thomas Seitz argumentierte am Freitagmorgen nicht wie vorgesehen zur Geschäftsordnung, sondern stand schweigend hinter dem Rednerpult - zum „Gedenken an die in Wiesbaden tot aufgefundene Susanna“, wie er zuvor sagte. Tatverdächtig im Fall der getöteten 14-Jährigen aus Mainz ist ein Flüchtling.

Die anderen Fraktionen reagierten mit scharfer Kritik. „Der Bundestag ist ein Ort der Debatte, aber nicht der politischen Instrumentalisierung von Opfern“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Carsten Schneider, der als nächster sprach. „Das hat in mir das Gefühl der Fremdscham ausgelöst“, sagte sein FDP-Amtskollege Marco Buschmann.

Minister Pistorius warnt nach Tat vor voreiligen Gesetzesverschärfungen

9.55 Uhr: Niedersachsens Innenminister hat nach der brutalen Tötung der 14-jährigen Susanna vor Verallgemeinerungen gewarnt. Man dürfe nicht „falsche Schlüsse auf ganze Bevölkerungs- oder Flüchtlingsgruppen“ ziehen. Gleichwohl gebe es Aufklärungsbedarf, so Pistorius. „Wie konnte es passieren, dass dieser Iraker, der mutmaßliche Tatverdächtige, einfach so ausreist, mit einem Namen, der nicht mit dem auf dem Ticket übereinstimmt - wenn das denn stimmt“, fragte Pistorius. Er zweifelte daran, dass die Sicherungssysteme an den Flughäfen funktionierten.

Pistorius sagte zudem, Politiker sollten jetzt nicht „voreilige Schlussfolgerungen und womöglich drastische politische Konsequenzen oder gar wieder einmal Gesetzesverschärfungen“ fordern. Wenn die bestehenden Gesetze umgesetzt würden, wäre es vielleicht nicht zur Ausreise eines Verdächtigen gekommen.

Schickte der Tatverdächtige eine WhatsApp an Susannas Mutter?

9.10 Uhr: Es ist eine letzte WhatsApp, die unfassbar grausam erscheint. Sie kam angeblich von Susanna und erreichte ihre Mutter - doch dass die Nachricht wirklich von der 14-Jährigen kam, bezweifelt die Mutter. Schickte die Nachricht der mutmaßliche Mörder? Wie extratipp.com* berichtet, könnte er sich nach dem Tod per WhatsApp gemeldet haben. Alle Infos dazu, was in der Nachricht stand und zur Pressekonferenz finden Sie auf extratipp.com.

6.35 Uhr: Focus Online hat vor der Unterkunft der Familie mit Mannheims Sozialdezernent gesprochen. Dieser erklärte dem Blatt, dass Ali B. aus Sicht der Sozialarbeiter eher ein ruhiges Mitglied der Familie war. Die Familie sei dennoch als „problematisch und schwierig“ bekannt gewesen. „Zwei andere Geschwister des Tatverdächtigen sind immer wieder aufgefallen wegen Schlägereien, Ladendiebstählen und Schulschwänzen“, so der Sozialdezernent gegenüber Focus Online.

Politiker fordern Klarheit über Ausreise des Tatverdächtigen

6.25 Uhr: Nach dem gewaltsamen Tod der 14-jährigen Susanna aus Mainz hat eine Reihe von Politikern Aufklärung darüber gefordert, wie sich der Tatverdächtige trotz Unklarheiten über seine Identität offenbar in seine Heimat Irak absetzen konnte. SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider sagte der "Bild"-Zeitung vom Freitag, es müsse "rasch geklärt werden, wie der Tatverdächtige entkommen konnte und wie er möglichst schnell in Deutschland vor Gericht gestellt werden" könne.

Der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitagsausgabe), es stelle sich die Frage, warum der Tatverdächtige, der bereits polizeilich in Erscheinung getreten sei, "nicht längst in Untersuchungshaft war". Der CDU-Obmann im Innenausschuss des Bundestages forderte, dass Staatsanwaltschaften und Gerichte den Rechtsrahmen "offensiv ausschöpfen" müssten.

+ Der 20-jährige Iraker gilt im Fall Susanna als dringend tatverdächtig. © Polizei Wiesbaden

Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Burkhard Lischka, sagte der "Bild"-Zeitung, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) müsse "dafür sorgen, dass die vorhandenen Kontrollmechanismen bei Ein- und Ausreisen auch genutzt werden". Bei "solch fragwürdigen Papieren" wie im Fall des Tatverdächtigen "und angesichts des Reiseziels hätte die Bundespolizei mit einem einfachen Fingerabdruck-Vergleich feststellen können, dass hier ein Krimineller auf der Flucht ist".

Große Kritik an Sicherheitslücken

Auch der SPD-Politiker Karl Lauterbach sagte der "Bild"-Zeitung, es müsse "schnellstens geklärt werden, wieso ein Verdächtiger ins Flugzeug steigen kann, obwohl seine Identität nicht klar ist". Die deutschen Behörden müssten "alles tun, damit der Mann ausgeliefert und nach Deutschland zurückgebracht wird". Die Tat dürfe "nicht ungesühnt bleiben". Ähnlich äußerte sich der Grünen-Politiker Omid Nouripour. Der Mann müsse ausgeliefert, ihm müsse "hier der Prozess gemacht werden", forderte er in der "Bild".

Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff sagte dem Blatt: "Das ist typisch für unsere deutschen Sicherheitsbehörden. Es gibt einfach zu viele Lücken in diesem System." Dies sei "seit langem verantwortet von der CDU".

Der CDU-Haushaltspolitiker Eckhardt Rehberg sagte der "Bild" vor dem Hintergrund des Mordfalls, Seehofer habe seine "volle Unterstützung, jetzt das gesamte Asylverfahren grundlegend umzugestalten". Dafür werde das Geld bereitgestellt.

Die Meldungen vom 7. Juni 2018

23.30 Uhr: Christian Linder sagte der "Bild", das "abscheuliche Verbrechen" werfe "zahlreiche Fragen" auf: "Warum konnte der Täter samt Familie offenbar unter falschem Namen ausreisen?" Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) forderte, die Behörden müssten "verhindern, dass sich Gewalttäter an Schwächeren vergehen können, weil Informationen nicht rechtzeitig zusammengeführt werden".

22.02 Uhr: AfD-Fraktionschefin Alice Weidel hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) für das Gewaltverbrechen an der 14 Jahre alten Susanna in Wiesbaden mitverantwortlich gemacht und den Rücktritt der gesamten Bundesregierung gefordert. Susannas Tod sei „kein blinder Schicksalsschlag“, sagte Weidel am Donnerstagabend in einem über Twitter verbreiteten Video. „Susanna ist ein weiteres Opfer der heuchlerischen und egoistischen Willkommenspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel.“

19.19 Uhr: Der festgenommene Tatverdächtige ist wieder auf freiem Fuß. Wie Oberstaatsanwalt Oliver Kuhn am Donnerstagabend in Frankfurt sagte, besteht nach neuesten Ermittlungserkenntnissen kein dringender Tatverdacht mehr gegen den 35-jährigen Asylbewerber mit türkischer Staatsangehörigkeit. Er habe das Justizgebäude bereits wieder verlassen und könne sich frei bewegen. Weitere Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler nun durch die Obduktion der Leiche der 14-Jährigen und der Auswertung von DNA-Spuren. Der andere Verdächtige, ein 20 Jahre alter irakischer Flüchtling, ist auf der Flucht. Ali B. wird im Irak vermutet. Er stehe weiterhin in dringendem Tatverdacht, sagte Kuhn.

16.02 Uhr: Die 14-Jährige Susanna kannte den Bruder des tatverdächtigen Irakers. Das Mädchen soll sich öfters in der Flüchtlingsunterkunft in Wiesbaden-Erbenheim aufgehalten haben, sagte der Polizeipräsident gegenüber der dpa.

15.20 Uhr: Auf die Spur des tatverdächtigen Irakers Ali B. kam die Polizei durch den Hinweis eines 13-jährigen Flüchtlings, der sich am Sonntag bei der Polizei meldete. Der flüchtige 20-Jährige selbst soll ihm von der Tat erzählt haben. Die weiteren Ermittlungen führten schließlich zum 35-jährigen mutmaßlichen Mittäter.

15.02 Uhr: Susanna (14) sei durch "Gewalteinwirkung auf den Hals" getötet worden. Genauere Angaben zur Todesursache machten die Ermittler zunächst nicht. Nach der Obduktion und den bisherigen Ermittlungen müsse von einem Sexual- und Gewaltverbrechen ausgegangen werden, sagte Oberstaatsanwalt Oliver Kuhn. Eine Chronologie des Verbrechens aus Sicht der Ermittler hat die Polizei zusammengefasst.

Wer ist der zweite Verdächtige?

14.41 Uhr: Bei dem flüchtigen Tatverdächtigen handelt es sich um den 20-Jährigen Ali B., der nach derzeitigem Stand der Ermittlungen am 02. Juni 2018 mit seiner Familien aus Deutschland ausgereist ist, so die Polizei. Es liegen demnach Erkenntnisse vor, dass das Ziel die Stadt Erbil im Irak ist. Die Familie aus Vater, Mutter und sechs Kindern lebte nach Angaben der Ermittler zuletzt in einer Flüchtlingsunterkunft in Wiesbaden-Erbenheim.

Der 20-Jährige kam den Ermittlern zufolge im Herbst 2015 nach Deutschland. Er wurde bereits im Mai verdächtigt, ein elfjähriges Mädchen in der Flüchtlingsunterkunft vergewaltigt zu haben. Der Verdacht ließ sich aber bislang nicht erhärten.

Zwei Männer sollen Susanna (14) vergewaltigt und getötet haben

14.30 Uhr: Die in Wiesbaden tot aufgefundene 14-jährige Susanna soll von zwei Männern vergewaltigt und getötet worden sein. Unter Verdacht stehen ein 20-jähriger Iraker und ein 35 Jahre alter Türke, die in Wiesbaden in Flüchtlingsunterkünften lebten, wie die Ermittler am Donnerstag in der hessischen Landeshauptstadt mitteilten. Der 20-Jährige befindet sich demnach auf der Flucht, der 35-Jährige wurde festgenommen.

10.27 Uhr: Nach dem Fund einer Leiche wollen Polizei und Staatsanwaltschaft an diesem Donnerstag über den Fall der vermissten 14-jährigen Susanna aus Mainz informieren. Die Ermittler haben für 11.30 Uhr zu einer Pressekonferenz ins Justizzentrum Wiesbaden eingeladen.

+ Im Gebüsch an einer Bahnstrecke nahe Wiesbaden-Erbenheim ist am Mittwoch die Leiche der seit mehr als zwei Wochen vermissten 14-Jährigen gefunden worden. © dpa / Arne Dedert

extratipp.com* berichtet im Live-Ticker von der Pressekonferenz ab 11.30 Uhr.

Die Polizei fahndet nach eigenen Angaben seit Mittwoch nach einem Mann (20) aus dem Irak, der dringend tatverdächtig ist.

Die Meldungen vom 6. Juni 2018

21.00 Uhr: Medienberichten zufolge handelt es sich bei der in Wiesbaden gefundenen Leiche um die seit 22. Mai vermisste Susanna. Das berichten die FAZ und die „Allgemeine Zeitung“ am Abend.

Nach Informationen der Bild-Zeitung wurde das Mädchen erdrosselt. Ein Sexualdelikt könne derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Bei Suche nach vermisster 14-Jähriger: Weibliche Leiche gefunden

Die Tote sei noch nicht identifiziert, sagte der Wiesbadener Oberstaatsanwalt Oliver Kuhn am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Beamte von Spurensicherung und Rechtsmedizin seien vor Ort, wie extratipp.com* berichtet. Die Polizei geht ersten Erkenntnissen zufolge von einem Gewaltverbrechen aus. Ob es sich um die Leiche der vermissten Susanna aus Mainz handelt, bestätigte die Polizei am Mittwochnachmittag nicht. Die Jugendliche wird seit dem 22. Mai vermisst.

Zur Todesursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. „Der Fundort der Leiche ist weiträumig abgesperrt und darf derzeit nicht betreten werden, da noch eine ausgedehnte Spurensuche durchgeführt werden muss. Dazu sind weitere Untersuchungen notwendig“, hieß es.“ Spezialisten der Spurensicherung und die Rechtsmedizin seien vor Ort.

Das ZDF hatte zuvor über den Leichenfund berichtet. Die Beamten hatten im Bereich von Wiesbaden-Erbenheim nach Spuren des Mädchens gesucht. Der Polizei lagen Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vor. Es werde gegen einen 20-jährigen Tatverdächtigen aus dem Irak ermittelt, „der möglicherweise im Zusammenhang mit dem Verschwinden der Vermissten stehen könnte“, hieß es. Das Mädchen wurde bereits seit dem 22. Mai vermisst.

Ständig aktuelle Infos und Fotos gibt es im News-Ticker bei extratipp.com*, die in Hessen vor Ort sind.

*Extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

dpa