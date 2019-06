Poker-Profi (26) tot aufgefunden - Todesumstände geben Rätsel auf 

Liliya Novikova galt als absolutes Ausnahme-Talent in der Pokerwelt, nun ist die 26-Jährige tot aufgefunden worden. Die Todesumstände geben Rätsel auf.

Moskau - Liliya Novikova machte sich vor allem in der Poker-Welt einen Namen, die 26-Jährige erlangte als professionelle Poker-Spielerin Berühmtheit. Nun wurde die Russin tot in ihrer Wohnung in Moskau aufgefunden, die Umstände ihres Todes geben der Polizei jedoch Rätsel auf. War es ein tragischer Unfall oder wurde Liliya Novikova Opfer eines Verbrechens?

Mysteriöse Todesumstände: Poker-Profi Liliya Novikova tot in Moskau aufgefunden

Wie die russische Nachrichtenagentur TASS (auch andere Medien wie CNN oder ABC schreiben über den Fall) berichtet, wurde die junge Frau am Dienstag leblos in ihrer Wohnung in Moskau aufgefunden. Ihre Eltern sorgten sich zunächst um ihre Tochter, da die 26-Jährige über längere Zeit nicht an ihr Telefon gegangen war. Eine direkte Nachbarin der 26-Jährigen wurde informiert. Dann der Schock: Liliya Novikova lag leblos im Badezimmer ihres Appartements. Offenbar war die 26-Jährige ausgerutscht und schlug mit dem Kopf auf den Boden auf. Wie Ermittler kurze Zeit später erklärten, wurden an dem leblosen Körper jedoch auch Spuren eines Stromschlags entdeckt.

Poker-Profi in Moskau tot aufgefunden: Woran starb Liliya Novikova?

In den russischen Medien kursieren viele Theorien, manche Quellen behaupten, Novikova habe das Handy in die Badewanne fallen lassen. Die Agentur TASS will jedoch aus anonymen Behördenkreisen wissen, dass sich die 26-Jährige kurz zuvor die Haare mit einem Föhn getrocknet habe. Die genaue Todesursache steht offiziell jedoch noch nicht fest.

