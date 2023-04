„Mr. Sportschau“ ist tot: Trauer um Reporter-Legende Ernst Huberty

Von: Benjamin Stroka

Teilen

Ernst Huberty war der erste Moderator der ARD-Sportschau (Archivbild von 2003). © Chai v.d. Laage/Imago

Reporter-Legende Ernst Huberty ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Huberty moderierte 1961 die allererste Sportschau und kommentierte viele große Fußballspiele.

Köln – Der langjährige „Sportschau“-Moderator und Fußballkommentator Ernst Huberty ist tot. Er starb am 24. April im Alter von 96 Jahren, wie der WDR mitteilt. Huberty moderierte am 4. Juni 1961, also vor mehr als 60 Jahren, die allererste Sportschau. Zudem kommentierte er mehrere legendäre Fußballländerspiele, wie das WM-Halbfinale 1970 zwischen Deutschland und Italien oder die unvergessene „Wasserschlacht von Frankfurt“ zwischen Deutschland und Polen bei der WM 1974.

„Wir nehmen traurig Abschied von Ernst Huberty. Als „Mr. Sportschau“, wie ihn das Publikum liebevoll nannte, hat er als erster Moderator diese Sendung entscheidend geprägt: wohltuend unaufgeregt und mit großer Seriosität. Ernst Huberty bleibt uns allen nicht nur als Moderator der ‚Sportschau‘, sondern auch als Sportreporter-Legende ewig in Erinnerung“, sagte WDR-Intendant Tom Buhrow.

Weitere Informationen folgen.