Das große Stechen: So überstehen wir die Mückenplage

So viele Stechmücken wie in diesem Jahr gab es selten. In Südhessen ist sogar die Politik alarmiert. Woher kommt die Mückenplage? Und wie kann man sich schützen?

Warum gibt es dieses Jahr so viele Stechmücken?

Das fragen sich gerade viele, die draußen unterwegs sind. Der Kollege, der in den vergangenen Tagen 600 Kilometer geradelt ist, sagt, er habe "noch nie so viel Viehzeugs zwischen den Zähnen gehabt". Die Kinder kratzen sich andauernd, weil sie zerstochen sind. Der "Nordkurier" titelt: "Mückenplage - das ist extrem dieses Jahr." Und das liegt am extremen Wetter.

"Durch die warme Witterung im Mai haben sich die Mücken prächtig entwickelt", sagt Stefan Bitsch vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Kassel: "Zudem gibt es wegen der vielen Gewitter ständig irgendwelche Pfützen, in denen sie sich vermehren können." Dabei gab es ja ein extrem trockenes Frühjahr und eine späte Kälteperiode. Doch das ist den Mücken egal. "Als Eier können sie alles überstehen", sagt Berthold Langenhorst vom Naturschutzbund (Nabu).

Wo ist es besonders schlimm?

Vor allem in Auen und in der Nähe von Gewässern. In den Rhein-Überschwemmungsgebieten im Hessischen Ried etwa legen Schnaken ihre Eier aus. Kommt dann das Wasser, "entwickeln sie sich in kürzester Zeit in Massen", sagt Biologe Langenhorst. In Südhessen ist das jedes Jahr der Fall. Aber auch an Fulda und Werra fühlen sich die Schnaken wohl. Der gemeinen Hausstechmücke reicht sogar schon eine einfache Pfütze.

Wie bekämpft man die Mücken?

Im Ried wird seit einigen Jahren ein Bazillus aus Hubschraubern gespritzt. Für Nabu-Experte Langenhorst ist das besser, als wenn man Pestizide einsetzen würde, "aber es sollte nur eine Notlösung sein". Die favorisieren nun auch Politiker im Main-Kinzig-Kreis, um der Mückenplage Herr zu werden. Dazu haben sich Vertreter aus Maintal, Bruchköbel, Erlensee und Hanau gemeinsam mit Experten beraten.

Gärtner können auch etwas gegen die Quälgeister tun: Regentonnen sollten immer abgedeckt sein, damit Stechmücken dort nicht ihre Larven hinterlegen können. Alte Autoreifen, die draußen gelagert werden und in die es hineinregnet, können ebenfalls zur Brutstätte des Bösen werden.

Angeblich gibt es ein Insektensterben. Wie passt das zur Mückenplage?

Langfristig ist tatsächlich ein Rückgang von Insekten festzustellen. Das betrifft jedoch vor allem Tiere, die zum Leben eine bunte Pflanzenwelt brauchen und auf "leer gespritzen Äckern nichts mehr finden", wie BUND-Geschäftsführer Bitsch klagt: "Stechmücken brauchen jedoch nur eine Pfütze und das Blut von Menschen oder Tieren."

Zudem fehlen dieses Jahr die natürlichen Feinde der Mücke: Mauersegler und Mehlschwalben, die pro Brutsaison und Paar bis zu 250.000 Tiere verspeisen, sind bislang viel seltener in unseren Breiten anzutreffen als sonst. Grund war laut Langenhorst der lange Winter in den Alpen. Dort gerieten die Langstreckenflieger auf ihrem Rückweg von Südafrika "in einen Stau". Ergebnis: Sie kamen später hier an oder blieben gleich im Süden. Dort werden sie sich womöglich ärgern, denn die Mückenplage hier bedeutet für die Vögel ein Festessen.

Wie kann man sich schützen?

Mit Mückenmittel-Klassikern wie Autan, Antibrumm und Zedan. Letzteres vertreibt Insekten mit ätherischen Ölen. Welches Produkt in der Praxis am besten abgeschnitten hat, zeigt der Test des WDR-Magazins "Quarks". Die Wirkung hält jedoch immer nur eine bestimmte Zeit an. Darum ist lange Bekleidung ebenfalls immer sinnvoll. Und diese zehn Hausmittel helfen gegen Mückenstiche.

Geht das große Stechen den Sommer über weiter?

Das kann niemand sagen. Entscheidend ist, wie es mit dem Wetter weitergeht. "Wenn es demnächst kühler werden sollte, bricht die Population zusammen. Das kann sich schon innerhalb von vier Wochen drehen", sagt Langenhorst. Die Mücke ist also ein Warmduscher. Dafür wartet mit der Zecke schon der nächste Quälgeist auf den Menschen. Dieser Sommer, über den wir uns schon seit Wochen freuen, ist auch "ideales Zeckenwetter", wie Langenhorst sagt. Beim Streifen durch die Natur hat der Biologe zuletzt innerhalb weniger Stunden gleich zehn Tiere eingesammelt.