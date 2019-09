Autofahrer überfährt Hund – und lässt ihn sterbend zurück

In Mühlheim ist ein Hund angefahren worden. Der Fahrer flüchtete. (Symbolbild)

In Mühlheim fährt ein Autofahrer einen Hund an. Das Tier wird schwer verletzt und stirbt.

Mühlheim – Am Samstagnachmittag (14.09.2019) ist ein Hund in der Friedensstraße in Mühlheim angefahren worden. Gegen 13.30 Uhr hatte sich der weiße Mischlingshund einer 51 Jahre alten Mühlheimerin offenbar unbemerkt aus dem Garten geschlichen, um die Gegend zu erkunden.

Das Gelände war nicht umzäunt, weswegen der Hund ungestört weglaufen konnte. Zu dieser Zeit bog ein unbekannter Mann mit seinem Auto aus der Lämmerspieler Straße auf die Friedensstraße ab.

Mühlheim: Unbekannter fährt Hund an und ergreift die Flucht

Der Hund befand sich zu diesem Zeitpunkt mitten auf der Straße. Offenbar übersah der Autofahrer den Hund und fuhr ihn an. Durch den Aufprall mit dem Wagen wurde das Tier so schwer verletzt, dass es wenig später am Unfallort verstarb. Der Verursacher des Unfalls flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den Hund zu kümmern.

Unbekannter fährt Hund an: Polizei sucht nach flüchtigem Täter

Die Polizei hat folgende Täterbeschreibung des Flüchtigen veröffentlicht:

Bei dem Auto soll es sich um einen blauen Kleinwagen handeln.

Der Fahrer soll gebräunte Haut und dunkle, kurze Haare haben

Hinweise nimmt die Polizeistation Mühlheim telefonisch unter der Nummer 06108 6000-0 entgegen.

marv

