Mann schubst Frau auf Rolltreppe - sie stürzt kopfüber in die Tiefe

München - Wie kann man nur so rücksichtslos sein! Ein junger Mann hat auf einer Rolltreppe am Stachus eine Seniorin (76) geschubst. Mit fatalen Folgen: Die Frau stürzte kopfüber die Treppe nach unten. Der Täter ließ die 76-Jährige einfach verletzt liegen, lief weiter. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach dem Brutalo und bittet um Hinweise.

Wie das Präsidium jetzt mitteilt, stand die 76-Jährige aus Thüringen am 1. November gegen 1.30 Uhr auf der Rolltreppe ins Sperrengeschoss am Karlsplatz. Die Frau aus Jena war mit einem befreundeten Ehepaar aus München auf dem Weg zur S-Bahn. Das Trio wollte gemeinsam zum Flughafen, um in den Urlaub zu fliegen.

Kopfplatzwunde und Verletzungen am Arm und Rücken

Plötzlich stieß laut Zeugen ein etwa 25-jähriger, schwarzhaariger Mann die Rentnerin mit beiden Händen gegen den Rücken. Die Thüringerin verlor dadurch das Gleichgewicht und stürzte kopfüber über zehn Meter die Stufen hinab. Dann blieb sie mit einer Kopfplatzwunde und Verletzungen am Rücken und am linken Arm liegen. Der Schubser rannte einfach weiter. Womöglich war er auf dem Weg zur letzten S- oder U-Bahn. Die Begleiter der 76-Jährigen alarmierten den Rettungsdienst. Die Seniorin wurde in eine Klinik eingeliefert und musste mehrere Tage dort behandelt werden. Die Dame erstattete bislang keine Anzeige.

Warum die Tat erst jetzt bekannt wurde? Das befreundete Paar aus München war lange im Urlaub – konnte erst vor kurzem von der Polizei befragt werden. Jetzt ermittelt das zuständige Kommissariat 23 wegen gefährlicher Körperverletzung. Unter anderem werden die Beamten nun die Videoaufzeichnungen, die Kameras am Stachus machten.

Unbekannter attackiert Frau auf Rolltreppe - sie stürzt kopfüber ab

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

